Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 27 de marzo. 1927: Nace en Bakú (Azerbaiján) Mstislav Rostropovich, uno de los más conocidos chelistas del siglo XX y que llegará a ser director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington DC (EE.UU.), de 1977 a 1994. (Hace 99 años) 1845: En la aldea de Lennep en la Renania alemana, viene al mundo Wilhelm Conrad Röntgen, físico alemán, que en noviembre de 1895 leerá ante la Sociedad Físico-Médica de Würzburg un informe sobre su descubrimiento de radiaciones de onda corta, a las que decidirá llamar rayos X. Más tarde, a estos rayos se les bautizará con su nombre, aunque siguen siendo conocidos como rayos X. Recibirá la medalla Rumford de la Sociedad Real de Londres en 1896 y el primer Premio Nobel de Física en 1901. (Hace 181 años) 2006: En la ciudad polaca de Cracovia muere el escritor polaco de ciencia ficción Stanislaw Lem. Dado su interés por las matemáticas y la filosofía, su libros se caracterizan por su tono filosófico, pero sobre todo satírico, en los que busca el lugar de la Humanidad en el basto Universo. Entre sus universales obras caben destacar "Diarios de las estrellas" de 1957, "Solaris" de 1961 o "Retorno de las estrellas", también de 1961. (Hace 20 años) 1968: El cosmonauta ruso y primer hombre en orbitar la Tierra el 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, muere al estrellarse el caza a reacción MIG-15 que pilota. (Hace 58 años) 1770: Fallece en Madrid, donde ha sido llamado por la Corte de Carlos III, el pintor barroco italiano, Gianbattista Tiepolo. Pintó varios techos del Palacio Real de Madrid. (Hace 256 años) 1350: Ante los muros de Gibraltar (España), ciudad que está asediando, muere enfermo de peste negra Alfonso XI, rey de Castilla. Con grandes dotes de gobierno, durante su reinado se produjo un fortalecimiento jurídico de la figura del rey frente a la nobleza incrementando la autoridad regia. Fue un gran estratega militar y tras la Batalla del Salado en 1340, ocupó el estrecho de Gibraltar y también conquistó la ciudad de Algeciras en 1344. (Hace 676 años) El evento más importante es el nacimiento de Wilhelm Conrad Röntgen en 1845, ya que su descubrimiento de los rayos X revolucionó la medicina y la física, permitiendo avances significativos en diagnóstico y tratamiento médico, lo que le valió el primer Premio Nobel de Física en 1901.