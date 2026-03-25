Viajar en Metrobús CDMX ahora conlleva un cambio significativo en la forma de transportar pertenencias. La nueva recomendación sugiere a los usuarios que desciendan la mochila para optimizar la comodidad y la seguridad. Con esta iniciativa, el transporte público de la capital busca promover viajes más empáticos y organizados. El objetivo es minimizar las incomodidades entre los pasajeros y prevenir accidentes en unidades que presentan una alta afluencia diaria en el Metrobús CDMX. Metrobús CDMX subraya que esta acción, aunque sencilla, tiene un impacto positivo para todos. Disminuye los empujones, mejora la circulación dentro de las unidades y favorece un ambiente más respetuoso entre usuarios. La norma es clara, pese a no ser una regla con multas: llevar la mochila en los hombros dificulta la movilidad y genera incomodidad en espacios reducidos. Bajarla durante el trayecto mejora la convivencia y favorece una experiencia de viaje más segura. Se trata de una práctica común en varios sistemas de transporte del mundo, donde el respeto al espacio colectivo es clave. Con "mochila abajo“, los viajes se vuelven más prácticos y cómodos.