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Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 9 de julio.

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Estas son las efemérides del 9 de julio

1916: Nace en St. Peter's (Reino Unido) Edward Heath, político conservador británico que será primer ministro de Gran Bretaña de 1970 a 1974. En 1973 logrará la entrada de su país en la UE. (Hace 110 años)

1819: En la pequeña localidad de Spencer, EE.UU., nace Elias Howe, inventor americano que en 1846 se le concederá la primera patente de una máquina de coser. (Hace 207 años)

1764: Nace en Londres (Reino Unido) la escritora, considerada pionera de la novela gótica de terror, Ann Radcliffe, inspiradora de grandes escritores como el gran novelista escocés Sir Walter Scott o la pensadora Mary Wollstonecraft. También influyó a otros importantes autores como Maria Edgeworth, Edgar Allan Poe, Charles Dickens, Henry James, Honoré de Balzac o Victor Hugo. "Los misterios de Udolfo", obra muy conocida, será admirada por Jane Austen. (Hace 262 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).
Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1932: Muere en la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.) King Camp Gillette, industrial e inventor estadounidense, artífice de la hoja de afeitar. (Hace 94 años)

1856: Fallece en Turín (Italia) el físico y químico italiano, Amadeo Avogadro, famoso por la ley que lleva su nombre, formulada en 1811 y por la constante de Avogadro. (Hace 170 años)

1746: Fallece en Madrid, el rey Felipe V, de prolongado reinado, artífice de una nueva España, centralizada y absolutista. A su muerte deja el país sumido en la bancarrota y en guerra con Austria. Fue el primer rey de España de la dinastía Borbón. Le sucederá Fernando VI. (Hace 280 años)

1441: Fallece en Brujas (Bélgica) el pintor neerlandés Jan Van Eyck considerado uno de los mejores pintores del Norte de Europa del siglo XV y el más célebre entre los Primitivos Flamencos. El "Políptico de la Adoración del Cordero Místico", pintado junto a su hermano Hubert para el altar mayor de la Catedral de San Bavón de la ciudad de Gante, de gran belleza por su luz y colorido, donde se narra la redención del hombre por el sacrificio de Jesús, tal vez sea una de sus obras más conocidas. (Hace 585 años)

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Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).
Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este jueves

El evento más importante destacado es el nacimiento de Edward Heath en 1916, ya que como político conservador británico y primer ministro, fue fundamental para la entrada del Reino Unido en la UE en 1973, un hecho que tuvo un impacto significativo en la política y economía del país.