Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 9 de julio .

Estas son las efemérides del 9 de julio

1916: Nace en St. Peter's (Reino Unido) Edward Heath, político conservador británico que será primer ministro de Gran Bretaña de 1970 a 1974. En 1973 logrará la entrada de su país en la UE. (Hace 110 años)

1819: En la pequeña localidad de Spencer, EE.UU., nace Elias Howe, inventor americano que en 1846 se le concederá la primera patente de una máquina de coser. (Hace 207 años)

1764: Nace en Londres (Reino Unido) la escritora, considerada pionera de la novela gótica de terror, Ann Radcliffe, inspiradora de grandes escritores como el gran novelista escocés Sir Walter Scott o la pensadora Mary Wollstonecraft. También influyó a otros importantes autores como Maria Edgeworth, Edgar Allan Poe, Charles Dickens, Henry James, Honoré de Balzac o Victor Hugo. "Los misterios de Udolfo", obra muy conocida, será admirada por Jane Austen. (Hace 262 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1932: Muere en la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.) King Camp Gillette, industrial e inventor estadounidense, artífice de la hoja de afeitar. (Hace 94 años)

1856: Fallece en Turín (Italia) el físico y químico italiano, Amadeo Avogadro, famoso por la ley que lleva su nombre, formulada en 1811 y por la constante de Avogadro. (Hace 170 años)

1746: Fallece en Madrid, el rey Felipe V, de prolongado reinado, artífice de una nueva España, centralizada y absolutista. A su muerte deja el país sumido en la bancarrota y en guerra con Austria. Fue el primer rey de España de la dinastía Borbón. Le sucederá Fernando VI. (Hace 280 años)

1441: Fallece en Brujas (Bélgica) el pintor neerlandés Jan Van Eyck considerado uno de los mejores pintores del Norte de Europa del siglo XV y el más célebre entre los Primitivos Flamencos. El "Políptico de la Adoración del Cordero Místico", pintado junto a su hermano Hubert para el altar mayor de la Catedral de San Bavón de la ciudad de Gante, de gran belleza por su luz y colorido, donde se narra la redención del hombre por el sacrificio de Jesús, tal vez sea una de sus obras más conocidas. (Hace 585 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este jueves

El evento más importante destacado es el nacimiento de Edward Heath en 1916, ya que como político conservador británico y primer ministro, fue fundamental para la entrada del Reino Unido en la UE en 1973, un hecho que tuvo un impacto significativo en la política y economía del país.