Este lunes, 13 de julio de 2026, la Iglesia católica celebra a San Enrique emperador, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,San Enrique, emperador de los romanos, destacó por su empeño en reformar la Iglesia y propagar la fe en Europa.

Santoral del día | San Enrique emperador (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Enrique emperador?

San Enrique, conocido como emperador de los romanos, se destacó por su dedicación a la reforma de la Iglesia y a la difusión del cristianismo en Europa. Según la tradición, su esposa Cunegunda influyó en su firme compromiso con estas causas, lo que lo llevó a tomar acciones significativas para fortalecer la fe cristiana en su imperio.

Durante su reinado, San Enrique mostró un notable celo misionero que se tradujo en la creación de numerosas sedes episcopales. A través de estas iniciativas, buscó garantizar una mejor organización de la Iglesia y promover la enseñanza cristiana en diversas regiones. También se destacó por la fundación de monasterios, que se convirtieron en centros de espiritualidad y educación.

San Enrique falleció en Grona, cerca de Göttingen, en Franconia, el día en que se conmemora su memoria. Su legado perdura tanto en la historia eclesiástica como en la consolidación del cristianismo en Europa y es reconocido por su contribución al fortalecimiento de la Iglesia y su compromiso con la fe cristiana.

Para las personas que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | San Enrique emperador (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el lunes, 13 de julio de 2026

El 13 de julio de 2026 se celebrarán diversas festividades en honor a varios santos reconocidos a lo largo de la historia. Entre ellos se encuentra San Turiavo, un mártir del siglo VII, cuya vida ha inspirado a generaciones de creyentes. También se recordará a San Silas, venerado en el siglo I, conocido por su labor como compañero de San Pablo en la difusión del cristianismo.

Asimismo, este día será significativo por la conmemoración del Beato Tomás Tunsta del siglo XVII y la Santa Miropa de Chíos, del siglo III. La devoción hacia San Esdras, conocido por su sabiduría y liderazgo, también se reafirmará en esta celebración. Este conjunto de figuras religiosas refleja la rica tradición espiritual que se honra en esta fecha.

La festividad también incluye a Santa Clelia Barbieri, del siglo XIX, San Eugenio de Cartago, del siglo VI y los beatos Fernando María Baccilieri y Jacobo de Varazze de los siglos XIX y XIII, respectivamente. Finalmente, se rendirá homenaje a San José Wang Guiji, una figura del siglo XX, cuya vida ejemplar continúa inspirando la fe católica en la actualidad.

La oración para San Enrique emperador:

Oh Dios, que elevaste al bienaventurado Enrique, confesor, a la cumbre del imperio terrenal y lo adornaste con obras santas; concédenos, te rogamos, que, por su intercesión, seamos conducidos a la compañía de tu Reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.