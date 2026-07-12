La disposición tendrá un impacto principalmente en los aeropuertos internacionales de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún, puntos que concentran una gran parte del flujo turístico y de las llegadas desde el exterior. La atención estará puesta especialmente en los viajeros que no renovaron su pasaporte a tiempo y se presenten con documentación que no cumpla con las condiciones migratorias vigentes.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, México tiene permitido rechazar el ingreso de ciudadanos extranjeros cuando el documento de viaje presentado al arribar no reúne los requisitos de validez establecidos.

Oficial| Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún vetarán el ingreso de ciudadanos que hayan aplazado este trámite con su pasaporte

Las autoridades migratorias endurecieron los controles en los principales aeropuertos de México y lanzaron una advertencia que afecta directamente a miles de viajeros extranjeros: quienes tengan el pasaporte vencido, dañado o con vigencia insuficiente podrían ser rechazados antes de ingresar en el país.

Alerta migratoria | El trámite de pasaporte que podría negar la entrada a México

Las autoridades aeroportuarias han indicado que los controles serán más rigurosos en terminales internacionales como Cancún y Ciudad de México, dado el incremento anticipado del flujo turístico para el año 2026.

Un extranjero que ingrese a México con un pasaporte próximo a vencer o ya vencido podría enfrentar interrogatorios, revisiones adicionales o incluso la inadmisión migratoria.

Numerosos viajeros suelen creer que pueden utilizar el pasaporte hasta el mismo día de su vencimiento; sin embargo, en la realidad, diversos controles internacionales exigen un período mínimo de vigencia para permitir el ingreso.

¿Qué pasa si viajo con el pasaporte vencido?

Los ciudadanos extranjeros que no hayan renovado su pasaporte de manera oportuna pueden verse expuestos a diversas consecuencias migratorias:

Rechazo inmediato en migraciones.

Retención temporal en el aeropuerto.

Prohibición de ingreso al país.

Cancelación de vuelos de conexión.

Pérdida de reservas turísticas y hoteleras.

Requisitos y preparativos para extranjeros antes de viajar a México en 2026

Las autoridades instan a todos los visitantes internacionales a que verifiquen la fecha de vencimiento del pasaporte antes de proceder a la adquisición de boletos o a la reserva de hospedaje.

Asimismo, es recomendable comprobar si el documento presenta daños físicos, páginas deterioradas o problemas de lectura electrónica, ya que cualquier circunstancia de este tipo podría ocasionar inconvenientes durante los controles migratorios.

En destinos turísticos de gran afluencia como Guadalajara, Monterrey y Cancún, los controles se llevarán a cabo de manera especialmente rigurosa para prevenir irregularidades y facilitar el ingreso de los pasajeros que sí cuenten con toda la documentación requerida.