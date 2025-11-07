La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció jurisprudencia que permite a hijas, hijos, nietas o nietos mayores de 18 años solicitar la devolución de los saldos acumulados en la cuenta individual de un trabajador fallecido.

El máximo tribunal de México determinó este 6 de noviembre, que bastará con acreditar el parentesco y la inexistencia de beneficiarios con mayor derecho, eliminando así la exigencia de demostrar dependencia económica para acceder a los recursos de la Afore.

El nuevo fallo de la Suprema Corte que facilita la igualdad y la equidad

La SCJN precisó que este criterio refuerza la protección del patrimonio familiar y garantiza igualdad en el acceso a los derechos sucesorios. “Basta con acreditar el parentesco y la inexistencia de beneficiarios con mayor derecho”, indicó la Corte en su comunicado.

Con esta resolución, las instituciones deberán reconocer la legitimación de descendientes mayores de edad en la reclamación de fondos, sin requerir documentación que pruebe dependencia económica, práctica que antes restringía el acceso a los recursos.

La Suprema Corte también garantiza certeza en competencia económica

En la misma sesión, el Pleno resolvió que el programa de reducción de sanciones previsto en la Ley Federal de Competencia Económica es constitucional y fortalece la transparencia de los procesos.

“La Suprema Corte garantiza el acceso a la justicia en investigaciones de competencia económica”, señaló la resolución, al destacar que los beneficios a colaboradores se otorgarán “bajo reglas claras y sin afectar el derecho a la defensa y al debido proceso”.

SCJN

