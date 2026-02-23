La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, anunció un acuerdo con el Govern para impulsar un vale anual. Según explicó, habrá “un vale de 25 euros al año para productos menstruales destinado a mujeres” y otro con la misma cantidad “para la compra de preservativos”. Los cupones se canjearán en farmacias con la tarjeta sanitaria. En el caso menstrual, será un refuerzo a un plan previo. La Generalitat destinará 25 millones de euros al año a ambos vales y desde los Comuns confían en ampliarlo en el futuro. La medida busca ser “pedagógica” y de “protección sexual”. También pretende aliviar el gasto juvenil. Albiach criticó el IVA del 4% en estos productos y dijo: “Debería ser del 0%, es un producto básico”. Para acceder a los vales, se deben cumplir condiciones básicas informadas por el acuerdo entre el Govern y los Comuns: Los cupones se integran en el sistema sanitario. La ayuda menstrual se suma a la distribución universal gratuita ya vigente. Desde el acuerdo, se espera ampliar el alcance y aumentar el monto en el futuro. El sistema de solicitud es simple. Los vales se gestionan desde la tarjeta sanitaria. El proceso previsto es el siguiente: La ayuda menstrual será complementaria al reparto universal. El objetivo es facilitar el acceso sin trámites largos. La medida surge en la negociación de Presupuestos. Albiach afirmó que tendrá impacto económico real. Además, alertó sobre el aumento de enfermedades de transmisión sexual entre jóvenes. Durante la anterior legislatura, el Govern impulsó productos menstruales orgánicos gratuitos. La iniciativa buscó reducir barreras de acceso. El plan partió con 7,6 millones de euros y siguió el modelo “mi regla, mis reglas”. La ayuda se puso en marcha en la semana del 8 de marzo de 2024. Está previsto que beneficie a 2,5 millones de personas. Incluye mujeres, personas no binarias y hombres trans que menstrúan. Este plan sigue vigente como base del sistema. El vale de 25 euros será una ayuda adicional. El objetivo es avanzar hacia la equidad menstrual y la salud pública.