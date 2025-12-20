La semana del 15 al 19 de diciembre de 2025 tuvo momentos estelares y tristes, de retos y posibilidades para algunas empresas: desde una inyección importante de recursos a un unicornio fintech, pasando por el anuncio de la muerte de otra startup que no llegó al ansiado nivel, hasta la confirmación del nuevo dueño de uno de los mayores bancos del país y la fusión de dos aerolíneas para aprovechar ‘economías de escala’.

Millones para Plata

El banco japonés Nomura confirmó una inversión de u$s 500 millones al unicornio fintech Plata. Ello representó el mayor financiamiento en la historia del sector en México de una institución japonesa. Plata ya era un unicornio (con valor de más de u$s 3,100 millones.

Con la inversión, Plata marcha boyante en su plan para constituirse en un banco completo en México, solicitud que ya hizo a los reguladores.

Jüsto kaput

Mientras la comunidad emprendedora saludaba la inyección de recursos a Plata, en otra esquina del ecosistema startup mexicano se daba una noticia triste y de alto impacto. Nos referimos al cierre de Jüsto, el supermercado digital.

La empresa fundada por Ricardo Weder apuntaba a ser un unicornio hecho y derecho, con alianzas fuertes con jugadores como Amazon, así como expansión a Brasil y Perú.

Sin embargo, mediante un escueto comunicado, la firma anunció que terminaba operaciones el 15 de diciembre, marcando así el fin de una era y el gasto de más de u$s 300 millones de rondas e inversión.

Chico Pardo y una cuarta parte de Banamex

Mientras estas altas y bajas se daban en el mundo de los emprendimientos, en el de los negocios ‘legacy’ o tradicionales, vimos que el añejísimo banco Banamex ya tiene un nuevo jerarca. En este caso, es Fernando Chico Pardo, que lleva décadas aumentando su portafolios en diversas industrias, quien se queda con 25% del pastel de Banamex.

Otras partes del grupo financiero quedan en manos de Citi y en el mercado, donde se esperan algunas ofertas en las bolsas de México y Nueva York.

Chico Pardo quedará como presidente del Consejo de Administración del banco, en donde continuarán en sus puestos los principales ejecutivos, incluyendo el director general, Manuel Romo.

Adiós, Vector

En otra parte de la arena financiera, se confirmó la revocación de las licencias para operar de Vector, la casa de bolsa fundada por Alfonso Romo.

A petición de la propia empresa, involucrada en presuntas transacciones irregulares, incluyendo lavado de dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó las licencias de para operar como casa de bolsa y como operadora de fondos de inversión.

El retiro de las autorizaciones ocurrió luego de que, en junio pasado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a Vector, junto con CiBanco e Intercam, por presuntamente facilitar operaciones de lavado de activos vinculadas al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los documentos del FinCEN, Vector habría formado parte de una red de operaciones financieras asociadas a Joaquín “El Chapo” Guzmán, mediante la cual se habrían canalizado transferencias millonarias entre empresas mexicanas y chinas relacionadas con la producción ilícita de fentanilo.

Navidad cara

Esta Navidad traerá un bocado amargo para muchas familias mexicanas ya que la tradicional cena impactará con un 17% de aumento en su precio.

Si bien millones de empresas verán beneficios por la derrama de la temporada, que se estima será de unos MXN $608,000 millones, será en la mesa en donde se resentirá, dice la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.

La ANPEC señala que una cena de fin de año para 15 personas tiene un costo estimado de MXN $17,100, lo que equivale a MXN $1,140 por persona.

¿’Volabus’?

Finalmente, esta semana Volaris anunció que llegó a un acuerdo con —su ahora exrival— Viva Aerobus para crear un grupo mexicano de aerolíneas.

En principio, y a reserva de lo que digan los reguladores, Volaris, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, tuvo un buen día en el mercado, con ganancias que en determinados momentos de la jornada ganaron hasta 20.88%, para cerrar en 14.06%.

La empresa que pilotea Enrique Beltranena dijo que: “Las dos aerolíneas mantendrán sus operaciones actuales bajo certificados de operación independientes y marcas diferenciadas, preservando las opciones de rutas existentes para los pasajeros, mientras se amplían las alternativas de viaje punto a punto”.

Más allá de la competencia directa, ambas compañías buscan capitalizar su posicionamiento dentro del segmento de bajo costo. El acuerdo permitirá expandir la oferta de servicios a precios accesibles, ampliar el alcance de mercado y estimular la demanda, según la información oficial.