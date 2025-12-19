Pese al entusiasmo del mercado bursátil, analistas de GBM advirtieron que el acuerdo podría generar riesgos asociados a una mayor concentración operativa en algunos aeropuertos del país. Foto: Wikimedia

Las acciones de Volaris repuntaron más de 20% en las primeras operaciones del viernes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que la aerolínea anunciara la firma de un acuerdo con Viva Aerobus para crear un grupo mexicano de aerolíneas.

Los títulos de la compañía de bajo costo, comandada por Enrique Beltranena, alcanzaron hasta MXN $18 por unidad, lo que representó un avance de 20.88% (Ciudad de México 8:36 horas), de acuerdo con datos del centro bursátil

El movimiento implicó un incremento de aproximadamente MXN $3,626 millones en valor de mercado, según cálculos de El Cronista. Con este desempeño, la emisora registró su mejor sesión desde abril de 2020, cuando cerró con una ganancia de 14.53%.

Volaris y Viva Aerobus buscan fusionar sus empresas controladoras para conformar un grupo aeronáutico. Foto: Archivo.

Van por menos precios

La noche del 18 de diciembre, Volaris informó la firma de un acuerdo con Viva para la creación de un grupo mexicano de aerolíneas, cuyo objetivo es fortalecer la conectividad aérea y ampliar la oferta de vuelos de bajo costo en México y el extranjero, según un comunicado difundido a través de la BMV.

“Las dos aerolíneas mantendrán sus operaciones actuales bajo certificados de operación independientes y marcas diferenciadas, preservando las opciones de rutas existentes para los pasajeros, mientras se amplían las alternativas de viaje punto a punto”, detalló la empresa.

Más allá de la competencia directa, ambas compañías buscan capitalizar su posicionamiento dentro del segmento de bajo costo. El acuerdo permitirá expandir la oferta de servicios a precios accesibles, ampliar el alcance de mercado y estimular la demanda, según la información oficial.

“Las economías de escala y la expansión de la capacidad de distribución nos permitirán competir de forma más eficiente en los mercados nacionales e internacionales, al reducir los costos de propiedad de la flota. Con ello, podremos ofrecer tarifas más bajas y avanzar hacia un crecimiento sostenible”, afirmó Enrique Beltranena, director general de Volaris.

El comunicado también destaca beneficios potenciales para el sector aeronáutico, al impulsar la democratización del transporte aéreo; para los pasajeros, mediante mejoras en la conectividad doméstica e internacional; y para los colaboradores, al contemplar estabilidad laboral y nuevas oportunidades de crecimiento.

Visión cautelosa del mercado

Pese al entusiasmo del mercado bursátil, analistas de GBM advirtieron que el acuerdo podría generar riesgos asociados a una mayor concentración operativa en algunos aeropuertos del país.

“Si bien la fusión podría mejorar eficiencias y la oferta de vuelos, también incrementaría la dependencia de varios aeropuertos de una sola aerolínea”, señalaron en una nota dirigida a clientes.

Desde la perspectiva de los estrategas, el impacto sería mixto para los grupos aeroportuarios. Asur podría verse favorecido por un tráfico de pasajeros más diversificado, mientras que GAP y OMA enfrentarían mayores riesgos ante una posible concentración de operaciones.