En lo que queda del año, la llegada de Santa Claus y la cena de Año Nuevo generarán una derrama económica de MXN $608,000 millones, pero la cena será 17% más cara.

Esta derrama generará beneficios para 4.8 millones de negocios, entre los que destacan los servicios de hospedaje, tiendas departamentales, agencias de viajes, transportes, restaurantes, alimentos, a lo que se suman las bebidas, mercados públicos, y entre los regalos destacan los electrónicos, ropa, calzado y juguetes.

La actividad económica, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) provendrá del consumo turístico nacional, integrado por actividades como el transporte, hotelería y restaurantes, a lo que se suma el gasto asociado a las celebraciones de fin de año.

Será más cara

La cena de fin de año, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) será 17% más cara que en 2024.

Estimaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), señala que una familia gasta entre MXN $11,000 y MXN $19,000 durante la temporada, lo que incluye la cena de Navidad, Año Nuevo y regalos.

La ANPEC señala que una cena de fin de año para 15 personas tiene un costo estimado de MXN $17,100, lo que equivale a MXN $1,140 por persona.

El menú calculado integra botanas variadas (frituras, patés, quesos, aceitunas y complementos) con un costo estimado de MXN $1,750; plato fuerte: los tradicionales pavo, pierna, bacalao y romeritos, acompañados de verduras, puré, pasta y relleno acumulan un desembolso cercano a MXN $7,150.

A esto se suman las bebidas, como cerveza, sidra para el brindis, tequila, ponche, refrescos y hielo, que suman alrededor de $4,550. Finalmente, los postres, que incluyen el pastel y la clásica ensalada de manzana con un costo aproximado de MXN $1,450.

Un gasto adicional es la decoración que incluye gorros, sombreros, lentes divertidos, globos temáticos, luces sencillas, detalles para la mesa como servilletas decoradas o un centro de mesa económico con un gasto de MXN $1,200.

La ANPEC estima un gasto promedio de MXN $500 a MXN $1,000 por cada regalo del intercambio.

¿Dónde se gasta el dinero?

Un estudio de la consultora de consumo Kantar señala que más de la mitad de las familias celebrará Navidad en casa, mientras que 45% hará el festejo de Año Nuevo en su hogar y 37% lo hará en casa de amigos o familia.

“Esta temporada es clave para millones de negocios y también para millones de hogares. El objetivo no es pedir que se gaste más, sino que se gaste mejor: con planeación, compras seguras y en comercio establecido, para que la derrama se quede en las comunidades y se traduzca en empleo”, señaló el presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano.