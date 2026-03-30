Millones de automovilistas del Estado de México enfrentan un panorama distinto este 2026: las reglas del juego para la verificación vehicular se actualizaron. Desde nuevos costos ajustados a la UMA hasta la apertura del holograma “0” para modelos que antes quedaban excluidos, el Gobierno de México cambió el esquema completo del trámite. Lo que muchos conductores aún no saben es que los precios ya reflejan el incremento que entró en vigor desde enero de 2026, y que hay una fecha clave que ningún automovilista puede ignorar: abril, cuando el calendario de engomados cambia de turno y la multa por incumplimiento supera los 3,000 pesos. La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México ya aplicó el ajuste de tarifas con base en el nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente desde enero de este año. Esto significa que los precios que se publican a continuación ya incorporan el incremento oficial y son los que rigen actualmente en todos los Verificentros. El holograma Doble Cero (00), el de mayor beneficio para vehículos con bajas emisiones, tiene un costo de 1,154 pesos, equivalente a 10.20 UMA. El holograma Cero (0) se ubica en 588 pesos, correspondiente a 5.20 UMA; mientras que los hologramas 1 y 2 cuestan 453 pesos cada uno, es decir, 4.00 UMA. Estos son los montos vigentes que los conductores deben considerar al momento de agendar su cita. Uno de los cambios más relevantes que trae este ciclo de verificación es la ampliación de los criterios para acceder al holograma “0”, una calcomanía que permite circular sin restricciones en la Zona Metropolitana del Valle de México. A partir de 2026, los vehículos de modelo 2006 en adelante podrán obtenerla, siempre que superen exitosamente la prueba dinámica de emisiones. Antes, esta posibilidad estaba reservada para modelos más recientes. Los autos híbridos siguen siendo los grandes favorecidos del sistema: mantienen el holograma Doble Cero (00), con vigencia de dos años y exención total de restricciones ambientales. En contraste, los modelos de 1994 a 2005 continúan en el rango del holograma 1, y los anteriores a 1993 en el holograma 2, con las limitaciones de circulación que ya conocen sus propietarios. El calendario oficial del primer semestre de 2026 distribuye los turnos por color de engomado: en enero y febrero verifican los de color amarillo (placas terminadas en 5 o 6), en febrero y marzo los de color rosa (7 u 8), en marzo y abril los de color rojo (3 o 4), en abril y mayo los de color verde (1 o 2), y en mayo y junio los de color azul (9 o 0). Quien no respete su periodo asignado se expone a una multa por verificación vehicular extemporánea de 30 UMA, lo que en 2026 equivale a 3,395 pesos, un gasto completamente evitable. Para que el trámite no sea rechazado, el vehículo debe estar libre de adeudos de tenencia e infracciones, y el propietario deberá presentar cita previa impresa o digital tramitada en el portal oficial de la SMA, tarjeta de circulación vigente y la constancia de verificación del segundo semestre de 2025.