Las autoridades migratorias de México mantienen estrictos controles para el ingreso de viajeros extranjeros, por lo que contar con un pasaporte vigente es un requisito indispensable para entrar al país, ya sea por vía aérea o terrestre.

Cada año, miles de personas planifican viajes internacionales sin revisar la fecha de vencimiento de sus documentos. Sin embargo, un pasaporte expirado o con vigencia insuficiente puede convertirse en un obstáculo que impida concretar el viaje.

En la mayoría de los casos, el inconveniente se detecta incluso antes de llegar a México. Las aerolíneas y los controles migratorios suelen verificar la documentación durante el proceso de embarque y, si el pasaporte no cumple con los requisitos exigidos, pueden negar el abordaje y bloquear la salida desde el país de origen.

Cuatro ciudades importantes de México bloquearán el ingreso de extranjeros que no cumplan con este requisito

Los principales puntos de entrada al país, incluidos los ubicados en Querétaro, Puebla, Toluca y Ciudad Juárez, mantendrán controles migratorios rigurosos para verificar que todos los ciudadanos extranjeros cuenten con documentación válida al momento de ingresar a México.

La disposición aplica a turistas, viajeros de negocios, residentes temporales y cualquier persona procedente del extranjero que busque ingresar al territorio nacional, ya sea por vía aérea o terrestre.

Las autoridades recordaron que presentar un pasaporte vencido puede derivar en la negativa de ingreso, sin importar la nacionalidad del viajero, por lo que recomiendan revisar la documentación antes de iniciar el viaje.

Control migratorio en aeropuertos: autoridades y aerolíneas verifican la vigencia del pasaporte antes del embarque para evitar la negativa de ingreso a México. Fuente: Canva

Por qué muchos ciudadanos extranjeros son bloqueados antes de llegar a México

Aunque la exigencia está relacionada con los requisitos migratorios para ingresar a México, la mayoría de los problemas suelen surgir incluso antes de despegar. Las aerolíneas están obligadas a revisar la documentación de los pasajeros antes del embarque y pueden negar el acceso al vuelo si detectan que el pasaporte está vencido, dañado o no cumple con las condiciones de validez requeridas.

Como consecuencia, muchos viajeros ni siquiera llegan a territorio mexicano, ya que las compañías aéreas suelen impedir la salida desde el país de origen para evitar eventuales rechazos en los controles migratorios de destino.

A diferencia de otras naciones, México no aplica actualmente la conocida regla que exige contar con al menos seis meses de vigencia restante en el pasaporte. El requisito oficial es que el documento permanezca válido durante toda la estancia y al momento de ingresar al país.

Sin embargo, expertos en turismo y movilidad internacional aconsejan renovar el pasaporte con suficiente anticipación cuando su vencimiento se aproxima. Esto se debe a que algunas aerolíneas pueden adoptar criterios más estrictos y exigir un margen adicional de vigencia antes de autorizar el embarque.

Qué deben hacer los extranjeros antes de viajar a México

La principal recomendación es revisar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de comprar boletos o iniciar el viaje.

Si el documento está vencido o próximo a expirar, los viajeros deberán gestionar la renovación ante la autoridad correspondiente de su país antes de intentar abordar un vuelo o cruzar la frontera.

Las autoridades migratorias aconsejan verificar toda la documentación con anticipación para evitar retrasos, cancelaciones de viaje o la negativa de embarque en el aeropuerto de origen.