El Servicio Militar Nacional vuelve a captar la atención de miles de jóvenes en México tras el inicio del proceso de alistamiento para la Clase 2008.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó meses atrás los lineamientos que regirán esta nueva convocatoria, incluyendo quiénes están obligados a tramitar la cartilla militar y cuáles serán los pasos necesarios para obtener la liberación del servicio.

De acuerdo con la información oficial, el registro ya se encuentra en marcha y se extenderá hasta octubre de 2026, incluyendo a quienes cumplen la mayoría de edad este año, así como a los llamados “remisos” que no realizaron el trámite en ciclos anteriores.

Arranca el Servicio Militar Obligatorio: anuncian la cartilla que deberán gestionar los jóvenes nacidos en 2008

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que la convocatoria del Servicio Militar Nacional 2026 está dirigida principalmente a los jóvenes nacidos en 2008, quienes alcanzarán la mayoría de edad durante este año. También deberán realizar el trámite los ciudadanos de hasta 39 años que, por distintos motivos, no regularizaron su situación militar en convocatorias anteriores.

El procedimiento incluye la gestión de la cartilla militar, un documento oficial que certifica el cumplimiento de esta obligación cívica. Para obtener su liberación, los aspirantes deberán completar una serie de etapas administrativas y, en los casos que corresponda, participar en las actividades previstas dentro del calendario establecido por las autoridades militares.

Arranca el Servicio Militar 2026 en México: quiénes deben tramitar la cartilla y qué pasa si no la tienes. Fuente: FreePik

Cómo será el proceso del Servicio Militar: etapas, jornadas y capacitación

El Servicio Militar Nacional 2026 contempla un programa de formación compuesto por 13 sesiones sabatinas obligatorias, las cuales forman parte del proceso que deben completar los jóvenes inscritos para cumplir con esta responsabilidad cívica.

La capacitación estará dividida en dos etapas. La primera se desarrollará entre febrero y mayo, mientras que la segunda tendrá lugar entre agosto y octubre de 2026 . A lo largo de ambos periodos, los participantes deberán asistir de manera regular a las jornadas de instrucción, donde recibirán formación en valores cívicos, disciplina y actividades vinculadas al ámbito militar.

El cumplimiento de estas sesiones será un requisito fundamental para avanzar en el proceso y obtener la liberación de la cartilla militar, documento que acredita la conclusión del servicio.

Qué pasa si no se realiza el trámite y quiénes deben regularizar su situación

Las autoridades militares reiteraron que el cumplimiento del Servicio Militar es una obligación cívica vigente. En este sentido, no solo los jóvenes de 18 años deben registrarse, sino también aquellos que no realizaron el trámite en su momento y aún aparecen como pendientes.

Qué pasa si no tienes cartilla militar en México

Si no tienes la cartilla militar en México, lo importante es enfocarse en lo que no puedes hacer o se te puede complicar:

No puedes entrar a algunos trabajos, sobre todo en el gobierno, policía, ejército o áreas de seguridad.

Te pueden rechazar en ciertos empleos formales, aunque hoy es menos común, todavía algunas empresas la piden como requisito.

No puedes liberar tu situación militar, lo que puede dejarte como “pendiente” en el sistema del Servicio Militar Nacional.