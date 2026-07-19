La protección legal que impide la salida definitiva de las obras de Frida Kahlo de México volvió al centro del debate jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó analizar la validez del decreto que restringe la exportación permanente de las piezas, una medida que limita las facultades de los propietarios privados para disponer libremente de ellas.

El máximo tribunal consideró que el caso reviste un interés de alcance nacional, ya que pone sobre la mesa el equilibrio entre dos derechos fundamentales: la preservación del patrimonio cultural del país y el derecho de propiedad de quienes poseen legalmente estas obras.

Banco Santander

La discusión también cobra relevancia en medio de la controversia por la colección Gelman, integrada por varias piezas de Frida Kahlo y recientemente vinculada con un acuerdo de cesión al Banco Santander.

El debate de la Suprema Corte sobre las obras de Frida Kahlo

La revisión comenzó a partir de un juicio de amparo promovido hace tres años por el banco Ve por Más, propietario de la pintura Autorretrato con medallón, realizada por Frida Kahlo en 1948.

La institución cuestionó las restricciones derivadas del decreto presidencial de 1984, que impide la exportación definitiva de las obras de la artista.

El proyecto fue impulsado por el ministro Giovanni Azael Figueroa, quien señaló que uno de los aspectos centrales consiste en determinar si el decreto presidencial excede las atribuciones reglamentarias del Poder Ejecutivo federal.

La protección especial de las obras mexicanas

México cuenta con una legislación destinada a proteger bienes considerados parte de su patrimonio artístico. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos incluye a destacados creadores como Diego Rivera, José Clemente Orozco y Remedios Varo, entre otros.

Sin embargo, la situación de Frida Kahlo es particular. Además de la protección prevista en la ley, existe un decreto presidencial emitido en 1984 durante el gobierno de Miguel de la Madrid que establece las restricciones más estrictas para su obra.

A diferencia de otros artistas, dicho decreto prohíbe expresamente la exportación definitiva de sus piezas.

Durante la discusión, el ministro Arístides Guerrero señaló que esa prohibición específica no aparece contemplada en el artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos, disposición que sí permite, bajo determinadas condiciones, la exportación de bienes artísticos pertenecientes a particulares.

La controversia por la colección Gelman

El debate jurídico tomó mayor relevancia tras la polémica que se generó por la colección Gelman, uno de los acervos privados más importantes de arte moderno mexicano.

La controversia surgió luego de que se anunciara la cesión de aproximadamente 160 obras al Banco Santander para exhibirlas en el futuro centro cultural Faro Santander, ubicado en la ciudad española de Santander. Entre las piezas incluidas se encuentran once obras de Frida Kahlo.

Actualmente, la colección pertenece a la familia Zambrano, que la adquirió tras el fallecimiento de los anteriores propietarios, una pareja de empresarios vinculados a la industria cinematográfica que reunió una de las colecciones privadas más relevantes del arte mexicano del siglo XX.