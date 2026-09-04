En México, es habitual dejar propina en los bares y restaurantes. Sin embargo, en países como China es inaceptable: puede causar sorpresa. (Representación creada con IA)

Dejar dinero adicional después de comer en un restaurante es una práctica habitual en México. Aunque la propina es voluntaria, muchos clientes la utilizan para reconocer la atención recibida por parte de meseros y otros trabajadores.

En China, la costumbre es diferente. En establecimientos tradicionales, puestos callejeros y taxis, la propina generalmente no se espera. Ofrecerla puede causar sorpresa e incluso hacer que el trabajador intente devolver el dinero porque piensa que el cliente pagó de más.

Por qué en México se acostumbra dejar propina

En restaurantes y bares mexicanos, la propina funciona como un reconocimiento por el servicio. Sin embargo, no forma parte obligatoria del precio ni puede imponerse al consumidor.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) establece que los establecimientos no pueden exigirla ni incluirla en la cuenta sin autorización. El cliente tiene derecho a decidir si desea dejarla y determinar libremente la cantidad.

Por lo tanto, en México conviven dos elementos: es una costumbre social extendida, pero continúa siendo una aportación voluntaria. Si un restaurante añade un porcentaje automáticamente, el consumidor puede solicitar que lo retire cuando no haya dado su consentimiento.

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Por qué la propina puede causar sorpresa en China

En gran parte de China continental, pagar únicamente el importe indicado en la cuenta es una conducta normal. El servicio suele considerarse incluido en el precio, por lo que no existe la misma expectativa de recibir dinero adicional que en México.

Esto no significa que dar propina sea una ofensa o esté prohibido. La reacción depende del establecimiento, la ciudad y el tipo de servicio. En algunos restaurantes tradicionales, el personal podría rechazarla o devolverla; en otros lugares acostumbrados a recibir viajeros extranjeros, puede ser aceptada.

La práctica es más frecuente en:

Hoteles internacionales y establecimientos de alta gama.

Restaurantes occidentales orientados al turismo.

Recorridos privados o grupos turísticos organizados.

Servicios prestados por guías y conductores.

Grandes destinos internacionales como Pekín y Shanghái.

Hong Kong y Macao tienen prácticas propias y una mayor exposición al turismo internacional, por lo que la propina puede resultar más conocida que en ciudades pequeñas de China continental.

Cuándo se puede dejar propina durante un viaje a China

En los restaurantes chinos tradicionales, taxis, puestos callejeros y estaciones de transporte, normalmente no es necesario dejar dinero adicional. Antes de hacerlo, conviene revisar la cuenta, porque algunos establecimientos de nivel alto ya incorporan un cargo por servicio.

En las excursiones organizadas, dar propina a guías y conductores se ha vuelto más frecuente entre los visitantes extranjeros. Las cantidades sugeridas por los operadores turísticos son orientativas y no constituyen una obligación general.

Para evitar confusiones, el viajero puede:

Consultar al hotel o al operador turístico cuál es la práctica local.

Revisar si la cuenta ya contiene un cargo por servicio.

Entregar el dinero directamente a la persona que brindó la atención.

No insistir cuando el trabajador rechace la propina.

Considerar una muestra de agradecimiento verbal cuando el dinero adicional no sea habitual.

En los recorridos turísticos, es preferible entregar por separado cualquier gratificación al guía y al conductor al terminar el servicio en cada ciudad, siempre que el viajero decida hacerlo voluntariamente.