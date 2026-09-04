Cuál es el significado de la señal de tránsito de una T lateral con un fondo amarillo y por qué es importante. (Representación creada con IA)

Una señal en forma de rombo amarillo con una T negra colocada de manera lateral puede generar dudas entre los conductores. En México forma parte de las señales preventivas y anuncia la proximidad de una intersección donde otra vía se une desde uno de los costados.

Su objetivo es permitir que el conductor reconozca con anticipación la configuración del camino. De esa manera puede disminuir la velocidad, observar el tránsito que podría aparecer desde la calle lateral y realizar cualquier maniobra de forma gradual.

Qué significa la T lateral sobre el fondo amarillo

El símbolo representa una intersección en T. La línea vertical muestra la vía por la que circula el conductor, mientras que el segmento horizontal indica la existencia de otra calle o carretera que llega hasta ella.

La orientación del segmento permite conocer desde qué lado aparecerá la vía:

Si la línea corta está hacia la derecha , existe una intersección lateral por ese costado.

Si la línea corta está hacia la izquierda, la otra vía se encuentra de ese lado.

El fondo amarillo y la forma de rombo identifican una señal preventiva. Por lo tanto, su función es advertir sobre un riesgo o una modificación en las condiciones del camino, pero no prohíbe una maniobra ni ordena detener el vehículo.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Cómo debe actuar un conductor cuando encuentra esta señal

Al verla, el conductor debe moderar la velocidad y prestar atención a los vehículos, ciclistas o peatones que puedan aproximarse desde la calle lateral. También debe revisar los espejos y conservar una distancia suficiente respecto del vehículo que circula adelante.

Entre las precauciones recomendables se encuentran:

Evitar rebasar cerca de la intersección.

No aumentar la velocidad al aproximarse al cruce.

Observar ambos costados, aunque la señal indique uno en particular.

Utilizar las direccionales con anticipación si se pretende girar.

Respetar las marcas sobre el pavimento y cualquier semáforo o señal adicional.

Mantener libre la intersección cuando exista tránsito detenido.

La señal preventiva no determina por sí sola quién tiene el derecho de paso. La prioridad efectiva debe confirmarse mediante señales como Alto o Ceda el paso, semáforos, marcas viales y las reglas de tránsito aplicables en el lugar.

Por qué esta señal es importante para la seguridad vial

Las intersecciones son puntos donde coinciden trayectorias diferentes y pueden producirse choques laterales, alcances o maniobras repentinas. El riesgo aumenta cuando la calle secundaria queda oculta por árboles, construcciones, curvas o vehículos estacionados.

La señal permite anticipar ese peligro incluso antes de que el conductor pueda ver físicamente la otra vía. Su presencia es especialmente útil en carreteras, donde las velocidades suelen ser mayores y el tiempo disponible para reaccionar es menor.

Si junto al símbolo aparece un tablero con una distancia, esa cifra señala aproximadamente cuántos metros faltan para llegar al cruce. Al ingresar o salir de la vía lateral, también se debe prestar atención a motocicletas, bicicletas y peatones que pueden quedar momentáneamente fuera de los espejos o puntos de visión directa.