Los conductores de estos automóviles deberán prestar atención a una serie de indicaciones con el fin de evitar sanciones económicas.

Con el objetivo de evitar cobros indebidos y reforzar el control sobre las tarifas del transporte público, autoridades de la Ciudad de México anunciaron nuevas medidas para sancionar a los operadores que excedan el aumento autorizado en el precio del pasaje. La disposición fue presentada en conferencia de prensa junto con funcionarios de Gobierno y Finanzas y entró en vigor el 1 de noviembre de 2025.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, el ajuste permitido en la tarifa es de 1.50 pesos, por lo que los transportistas que cobren por encima de ese monto podrán recibir sanciones económicas. Las multas previstas van desde los 5,000 hasta los 60,000 pesos, dependiendo de la infracción detectada.

La reciente actualización en el precio del pasaje en la Ciudad de México (CDMX) conlleva una seria advertencia para los conductores del país, ya que quienes incumplan con la normativa podrían enfrentar severas sanciones económicas.

¿Por qué el Gobierno de México implementa esta medida?

Las autoridades subrayan que la medida es una actualización necesaria y que los usuarios podrán seguir teniendo opciones de transporte sin aumentos.

Los conductores de estos automóviles deberán prestar atención a una serie de indicaciones con el fin de evitar sanciones económicas. Shutterstock

No obstante, aparte del ajuste, la atención se enfoca en la aplicación de las nuevas regulaciones: los conductores deberán usar uniforme, respetar los carriles exclusivos y abstenerse de utilizar el celular o consumir alcohol durante la conducción. La Secretaría de Movilidad se compromete a implementar las medidas con firmeza.

Transporte público en CDMX: nuevas normas y multas vigentes

Las autoridades también recordaron que el cumplimiento de las normas es obligatorio. Cada unidad deberá exhibir la tarifa oficial, mantener las condiciones de seguridad y acatar los límites de velocidad. El mensaje es claro: la profesionalización del transporte debe ir de la mano con el respeto al usuario.

García Nieto explicó que el objetivo principal del incremento es re-equilibrar las tarifas que no se actualizaban desde hace años, considerando factores como la inflación y el precio de los combustibles.