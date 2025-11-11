La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) lanzó un beneficio temporal que permitirá a los capitalinos obtener su licencia de conducir con un descuento del 50%, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos establecidos.

Esta medida estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025, con el fin de incentivar la regularización de trámites vehiculares y apoyar la economía de los ciudadanos.

El descuento aplica exclusivamente para quienes tramiten o renueven su licencia tipo A, la más común entre automovilistas particulares. Sin embargo, no todos los conductores podrán acceder al beneficio, ya que la Semovi estableció dos condiciones específicas para poder obtener el descuento antes de que finalice el mes.

¿Quiénes pueden obtener el descuento del 50%?

De acuerdo con la Semovi, el beneficio aplica únicamente para las personas que se encuentren inscritas en el padrón de beneficiarios del programa social “Bienestar para las Mujeres en Situación de Violencia” o en el programa “Bienestar para las Personas con Discapacidad Permanente”.

El objetivo de la medida es apoyar a los grupos más vulnerables, garantizando su derecho a la movilidad y facilitando su acceso a los trámites vehiculares. Por ello, quienes formen parte de alguno de estos programas podrán pagar solo la mitad del costo total de la licencia tipo A, siempre que acrediten su pertenencia al padrón correspondiente.

Para solicitar el descuento, los beneficiarios deberán presentar su credencial oficial vigente que los acredite dentro del programa, además de cumplir con los requisitos tradicionales del trámite, como identificación oficial, comprobante de domicilio y pago en línea.

Paso a paso para tramitar la licencia con 50% de descuento





Ingresa al portal oficial de la Semovi: entra a semovi.cdmx.gob.mx Accede a la sección “Trámites y servicios”: selecciona la opción “Licencia tipo A”. Elige el tipo de trámite : marca si deseas renovar tu licencia o tramitarla por primera vez. Captura tus datos personales: completa el formulario con tu CURP, dirección y datos de contacto. Sube los documentos requeridos: identificación oficial, comprobante de domicilio y comprobante de pertenencia al programa social que te hace acreedor al descuento. Realiza el pago con el descuento aplicado: el sistema calculará automáticamente el monto reducido. Espera la validación de la Semovi: una vez verificados los datos, podrás descargar tu licencia digital o imprimirla directamente desde la App CDMX. Si prefieres hacerlo en persona: acude a una oficina de la Semovi o a un Módulo de Control Vehicular y Licencias con tus documentos impresos y el comprobante del programa social.

La Semovi informó que el descuento del 50% para obtener la licencia tipo A estará disponible solo hasta el 30 de noviembre de 2025. Después, el trámite volverá a costar $1,176 pesos, y conducir sin licencia vigente podría generar multas de más de $2,000 pesos o la retención del vehículo.