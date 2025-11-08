La Ciudad de México, por medio de su Jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que el trámite para sacar la Licencia de Conducir permanente se ampliarán para que más conductores puedan acceder a este documento, facilitando así su trámite, luego de está última chance, quienes no la tramiten deberán decirle adiós para siempre a la posibilidad de tenerla.

La Licencia de Conducir permanente está disponible para todos los conductores mayores de 18 años que ya tienen su Licencia de Conducir tipo A y la pueden renovar sin necesidad de hacer el examen; ahora bien, quienes van a sacar el registro por primera vez, están obligados a presentar los exámenes teórico y práctico.

Gobierno de CDMX

Nuevos horarios y fecha límite de atención en los módulos de la SEMOVI

Según indicó la Secretaría de Movilidad, SEMOVI y Clara Brugada, los módulos para tramitar la licencia de conducir permanente estarán disponibles de lunes a domingo de 09:00 hasta las 21:00 horas y se extenderá el servicio, inclusive, hasta el miércoles 31 de diciembre de 2025, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Con esta medida, SEMOVI y el Gobierno de CDMX se adecuan a los horarios y tiempo de más conductores que necesitan tramitar su Licencia de Conducir permanente. Recuerden que este documento tiene un costo económico de 1.500 pesos.

¿Qué requisitos necesito para sacar la Licencia de Conducir permanente?

Para sacar y obtener tu Licencia de Conducir permanente, basta con que tengas a mano y presentes los siguientes documentos:

Identificación Oficial Vigente: INE, pasaporte, etc.

Comprobante de Domicilio: Que no tenga más de 3 meses de antigüedad.

CURP (Formato actualizado).

Comprobante del pago de los 1.500 pesos (Línea de captura pagada).

Certificado de Curso y Examen Aprobado: Solo si es la primera vez que la tramitas.

¿Dónde y Cómo Tramitarla?

Tienes dos opciones principales para iniciar tu trámite, en línea o presencial.

En Línea: Haz el trámite a través del portal oficial de la Semovi (Secretaría de Movilidad). Presencial: Acude a un Módulo de Control Vehicular o a uno de los Módulos Móviles disponibles en la ciudad.

Algunos Módulos Móviles disponibles: