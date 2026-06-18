Celebración del Mundial en la oficina | Imagen generada por ChatGPT

En esta noticia Tres recomendaciones para ver el Mundial sin restar productividad

Muchas empresas atraviesan el dilema de disfrutar de los encuentros futbolísticos más esperados del planeta en el Mundial 2026 y cumplir objetivos laborales. Sin embargo, los expertos coinciden en que ambas cosas son posibles.

Más de un tercio de los colaboradores (34%) reporta altos niveles de estrés y agotamiento, mientras que el 50.6% reporta que labora horas extra de manera semanal, una situación que genera que la fuerza laboral hoy más que nunca busque momentos de desconexión y bienestar, indica el estudio Panorama Laboral Pluxee 2026, elaborado por esta empresa, con presencia en 28 países y especializada en beneficios, incentivos y compromiso para empleados.

En este escenario, la transmisión de algunos partidos del Mundial 2026 podría fungir como una herramienta para disminuir el estrés laboral, fomentar la integración, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia, opinan expertos de Pluxee.

No se trata sólo de transmitir algunos encuentros relevantes para ellos, sino de crear actividades internas relacionadas con los partidos, dinámicas de convivencia y espacios para compartir la experiencia deportiva pueden contribuir a reducir tensiones y fortalecer las relaciones entre colaboradores.

WeWork considera que actualmente las oficinas han dejado de ser únicamente espacios para cumplir horarios y se han convertido en puntos de encuentro capaces de fortalecer la cultura organizacional, impulsar la colaboración y generar experiencias compartidas.

De acuerdo con el estudio IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral, realizado por WeWork en colaboración con PageGroup, los colaboradores identifican como principales ventajas de la presencialidad la integración del equipo (67%), la comunicación directa (67%) y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales (48%).

En este contexto, el Mundial representa una oportunidad para que las organizaciones refuercen estos vínculos.

“Las personas buscan espacios que les permitan ser productivas, pero también conectar con otros y formar parte de experiencias significativas. Momentos como este gran encuentro deportivo global nos recuerdan que la oficina también cumple un rol social: acercar equipos, fortalecer comunidades y crear momentos que impulsan la cultura de las organizaciones”, señala Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica.

El estudio citado revela que cuando las personas perciben un impacto positivo de su modalidad laboral, lo relacionan principalmente con un mejor balance entre vida personal y trabajo, mayor productividad y mejores dinámicas de equipo.

Tres recomendaciones para ver el Mundial sin restar productividad

Alejandra Martínez, responsable de estudios de mercado laboral de Computrabajo, coincide con lo mencionado anteriormente.

"El Mundial de Fútbol es un evento que genera entusiasmo y conecta a millones de personas alrededor de una misma experiencia. Para las organizaciones, puede convertirse en una oportunidad para fortalecer el compromiso de sus equipos mediante acuerdos claros y dinámicas flexibles que respondan tanto a las necesidades del negocio como a las expectativas de los colaboradores", señaló Martínez.

Desde Computrabajo se recomienda realizar las siguientes acciones para vivir la pasión del Mundial sin descuidar la productividad de las empresas.