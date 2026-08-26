El Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a implementar medidas para evitar la evasión de obligaciones fiscales, entre las que se incluyen diferentes sanciones.

En otras palabras, los conductores que tengan infracciones en carreteras y hayan sido multados por la Guardia Nacional (GN) deberán pagar en tiempo y forma. De lo contrario, recibirán una multa de hasta 17,000 pesos.

Si tienes una multa de tránsito y no cumplen con esta condición, el SAT podría multarte. Fuente: Shutterstock.

Los conductores que no paguen sus infracciones serán multados por el SAT

Si una multa de tránsito no se abona dentro del plazo establecido, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría iniciar un procedimiento de cobranza coactiva.

El plazo para pagar una multa de tránsito sin incurrir en cobranza coactiva varía según la legislación de cada lugar. Generalmente, suele ser de 30 días hábiles,

Este procedimiento comprende una serie de medidas legales. En primer lugar, el organismo público emite un requerimiento de pago formal, que exige el abono inmediato de la deuda.

Si el conductor no cumple con el pedido, el organismo público puede iniciar acciones más severas, como la solicitud de embargo de bienes.

Además, en ciertos casos, se puede imponer la suspensión de la licencia de conducir, hasta que se salde la deuda correspondiente.

El SAT multará a conductores: conoce los motivos detrás de esta decisión. Fuente: Shutterstock.

Cuáles son las infracciones que puede imponer la Guardia Nacional en México

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, la Guardia Nacional puede imponer sanciones por diferentes infracciones de tránsito.

Las más comunes son:

No usar cinturón de seguridad.

Circular sin placas de circulación.

Estacionarse en zonas prohibidas.

Exceder el límite de velocidad.

¿Cómo pagar una multa de tránsito de la Guardia Nacional?

Los infractores pueden obtener su línea de captura marcando 088 en tu teléfono celular o ingresando a Guardia Nacional | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx).

Si la multa se abona dentro de los primeros 15 días, se ofrece un descuento sobre el monto total.

Asimismo, si el infractor acepta la sanción y renuncia a su derecho de apelación, puede recibir un descuento extra del 25%.