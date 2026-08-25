El truco de las bolitas de papel aluminio en la lavadora: para qué sirve y por qué lo hacen

Las ollas suelen acumular grasa, residuos de alimentos y manchas oscuras que, a simple vista, parecen muy difíciles de eliminar. Si bien muchas personas optan por utilizar esponjas metálicas o limpiadores abrasivos, existe un método casero que ganó popularidad en redes sociales por su simplicidad y porque solo necesita dos elementos comunes: papel de aluminio y detergente.

El procedimiento consiste en arrugar una hoja de papel de aluminio hasta formar una bola compacta y utilizarla como una esponja improvisada para frotar las áreas más afectadas. Esta alternativa puede resultar eficaz para desprender restos de comida adheridos y eliminar grasa quemada en ollas y recipientes de metal resistentes.

Limpiar las ollas con papel aluminio

Cómo limpiar una olla con una bola de papel aluminio

El procedimiento es sencillo y no requiere comprar un producto especial.

Primero hay que cortar un pedazo de papel aluminio y arrugarlo hasta formar una bola compacta, de un tamaño cómodo para sostener con la mano. No hace falta que quede perfectamente redonda: lo importante es que tenga una superficie irregular que permita ejercer fricción.

Después, se colocan unas gotas de detergente para platos sobre la zona que se quiere limpiar. Si hay restos muy adheridos, también se puede agregar un poco de agua caliente y dejar actuar durante algunos minutos para ablandar la suciedad.

Una vez hecho esto, se utiliza la bola de aluminio como si fuera una esponja y se frota la superficie con movimientos circulares. La textura del aluminio ayuda a desprender mecánicamente los restos pegados, mientras que el detergente contribuye a remover la grasa.

Finalmente, hay que enjuagar muy bien la olla para retirar los restos de suciedad y detergente. Si todavía quedan manchas, el procedimiento puede repetirse.

Por qué funciona el truco del papel aluminio

El secreto no está en que el aluminio tenga un efecto desengrasante por sí mismo. Su utilidad está en la fricción que genera al formar una bola, que funciona de manera similar a un estropajo para desprender residuos difíciles.

El detergente cumple otra función: ayuda a aflojar y remover la grasa, por lo que ambos elementos se complementan durante la limpieza. Este método aparece recomendado para superficies metálicas resistentes, como determinadas ollas de acero inoxidable.

De todos modos, que el truco funcione sobre una superficie metálica no significa que sea adecuado para cualquier tipo de recipiente.

En qué ollas no conviene usar papel aluminio

Hay una precaución fundamental: no se recomienda utilizar una bola de papel aluminio sobre ollas o sartenes con revestimiento antiadherente.

La fricción puede rayar o deteriorar la capa que evita que los alimentos se peguen. En estos casos es preferible recurrir a métodos de limpieza menos abrasivos.

También es conveniente evitar ejercer una presión excesiva sobre metales delicados. Si la suciedad está muy adherida, una alternativa es dejar primero la olla en remojo con agua caliente y detergente para ablandar los restos y reducir la necesidad de frotar.