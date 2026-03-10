A lo largo de la semana, y durante los próximos días, el Gobierno mexicano entregará a jubilados del país un pago único que les permitirá afrontar los diversos gastos que se les presenten tanto en marzo como en abril. A través del Banco del Bienestar, se entregará una suma total de 6,400 pesos a los adultos mayores que sean beneficiarios de una de las asistencias económicas más conocidas del territorio azteca. Es fundamental que los inscriptos recientemente tomen nota de cómo será el esquema de dispersión de recursos, ya que no volverán a cobrar hasta mayo. El programa del Bienestar que permite a jubilados del territorio azteca acceder a una suma bimestral de 6,400 pesos es la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores. Se trata de uno de los apoyos financieros más solicitados en el país, ya que contribuye con aquellos habitantes que se encuentran atravesando por algún tipo de contexto de vulnerabilidad socioeconómica. Los adultos mayores que aún no formen parte y quieran cobrar la Pensión Bienestar, deberán tomar nota de una serie de requisitos esenciales para ser considerado elegible. Entre ellos, se encuentran: A comienzos del corriente mes, el Banco del Bienestar hizo público el calendario de pagos de la Pensión Bienestar. En función de los datos que se compartieron, durante el viernes 13 de marzo, los adultos mayores que cobrarán su asistencia son todos aquellos que se apelliden con la letra: “M”. Para quienes desconozcan cómo se realiza la entrega de pensiones en México, se les aconseja tomar nota del esquema de dispersión de recursos. En función de cómo establece la Secretaría del Bienestar para los beneficiarios de las distintas asistencias, los depósitos de dinero correspondientes a la Pensión Bienestar se realizan por orden alfabético y de forma bimestral. En primer lugar, cada beneficiario tiene asignada una fecha de depósito según la letra inicial de su primer apellido. En segunda instancia, la manera en la que se entrega los depósitos de dinero es con una frecuencia bimestral. Esto quiere decir que quienes cobraron en marzo, no volverán a recibir su depósito hasta mayo.