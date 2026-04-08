Créditos hasta 170.000 pesos para mejorar la casa.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, reforzó en este 2026 su modalidad del crédito Mejoravit que permite a trabajadores recibir dinero en efectivo para mejorar su vivienda, incluyendo equipamiento básico o adecuaciones.

Este financiamiento está dirigido a derechohabientes que no buscan comprar casa, sino remodelar, ampliar o incluso acondicionar su hogar actual. El monto puede alcanzar hasta 169 mil pesos, dependiendo del perfil del solicitante y su capacidad de pago.

Lo nuevo de Infonavit | Cambiará para siempre la forma de usar los puntos: adiós cónyuge y familiares (foto: archivo).

A diferencia de otros créditos, el dinero se deposita directamente en la cuenta del trabajador, lo que brinda mayor flexibilidad para decidir en qué invertirlo, siempre dentro del objetivo de mejora habitacional.

“El crédito Mejoravit en efectivo puedes obtener hasta $169,039.02 MXN (el monto final depende del plazo, tu capacidad de pago y el saldo de tu subcuenta de vivienda)”, señala Infonavit.

¿Quiénes pueden recibir hasta 160 mil pesos del Mejoravit?

Para acceder a este crédito, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por el Infonavit, principalmente relacionados con el empleo formal y el historial del trabajador dentro del sistema. Entre los puntos clave destacan:

Ser derechohabiente del Infonavit con relación laboral activa

Contar con al menos 1,080 puntos de precalificación

Tener ahorro en la subcuenta de vivienda (mínimo aproximado de 22 mil pesos)

No tener un crédito vigente con el instituto

Haber cotizado al menos 6 meses continuos con el mismo patrón

El monto final dependerá de factores como el salario, edad y capacidad de pago del solicitante, por lo que no todos recibirán la misma cantidad máxima.

Así funciona el depósito y el pago del crédito

Una de las principales ventajas del Mejoravit es que el dinero se entrega en efectivo mediante transferencia bancaria, lo que permite usarlo de forma inmediata en mejoras del hogar.Sus condiciones incluyen:

Depósito directo a la cuenta del trabajador

Plazos de pago de 12 a 48 meses

Tasa de interés cercana al 11% anual

Descuento automático vía nómina

Sin penalización por pago anticipado

Este esquema facilita que los trabajadores no tengan que preocuparse por pagos manuales, ya que las mensualidades se descuentan directamente del salario.

Crédito Mejoravit

¿Se puede usar para amueblar la casa?

Aunque el crédito está enfocado en mejoras, reparaciones o ampliaciones, su modalidad en efectivo abre la posibilidad de destinarlo a equipar espacios del hogar, siempre que esté vinculado al acondicionamiento de la vivienda.

Fugas de agua o gas .

Arreglo de sanitario.

Instalación de aire acondicionado o ventiladores.

Colocación de mosquiteros.

Cambio de chapas.

Resane de muros.

Pintura interior .

Equipos de Seguridad.

Compra de muebles esenciales.

Renovación de electrodomésticos de primera necesidad.

Material para pisos, techos o baños.

Esto incluye desde instalaciones básicas, renovación de cocina o baño, hasta la compra de elementos necesarios para habitar mejor el espacio. Sin embargo, el objetivo principal sigue siendo mejorar las condiciones de la vivienda y no el consumo general.