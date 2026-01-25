En esta noticia Estaciones del Tren Insurgente: Un recorrido completo

El Tren Interurbano México–Toluca, conocido como El Insurgente, fue inaugurado. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) había confirmado recientemente que la obra civil había sido finalizada y que en la actualidad se llevaban a cabo las últimas pruebas en el tramo que conectará con la estación Observatorio en la Ciudad de México (CDMX).

Esta fase representó el paso previo a su apertura total. En este contexto, el Gobierno proporcionó los detalles.

Estaciones del Tren Insurgente: Un recorrido completo

El proyecto incluye un total de siete estaciones:

Toluca Centro

Zinacantepec

Observatorio

Vasco de Quiroga

Santa Fe

Lerma

Metepec

Finalización de todos los tramos estructurales

Uno de los hitos del proyecto de movilidad es el puente atirantado entre Santa Fe y Observatorio, el cual ha sido construido con más de 6,000 toneladas de acero de refuerzo y 400 toneladas de tirantes.

Este puente representa un avance significativo en la infraestructura de transporte, mejorando la conectividad y facilitando el desplazamiento de los ciudadanos en la región.

A continuación, se presentan las cuestiones que aún se encuentran en proceso:

Ajustes de sistemas electromecánicos

Pruebas completas de comunicación y señalización

Evaluaciones de seguridad operativa

Finalización de accesos, pasos peatonales y adecuaciones viales

El arranque total del Interurbano México–Toluca representó un cambio significativo en la movilidad entre la Ciudad de México y el Estado de México.

Este proyecto no solo facilitará el transporte, sino que también contribuirá al desarrollo económico de la región.