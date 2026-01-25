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El Tren Interurbano México–Toluca, conocido como El Insurgente, fue inaugurado. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) había confirmado recientemente que la obra civil había sido finalizada y que en la actualidad se llevaban a cabo las últimas pruebas en el tramo que conectará con la estación Observatorio en la Ciudad de México (CDMX).
Esta fase representó el paso previo a su apertura total. En este contexto, el Gobierno proporcionó los detalles.
Estaciones del Tren Insurgente: Un recorrido completo
El proyecto incluye un total de siete estaciones:
- Toluca Centro
- Zinacantepec
- Observatorio
- Vasco de Quiroga
- Santa Fe
- Lerma
- Metepec
Finalización de todos los tramos estructurales
Uno de los hitos del proyecto de movilidad es el puente atirantado entre Santa Fe y Observatorio, el cual ha sido construido con más de 6,000 toneladas de acero de refuerzo y 400 toneladas de tirantes.
Este puente representa un avance significativo en la infraestructura de transporte, mejorando la conectividad y facilitando el desplazamiento de los ciudadanos en la región.
A continuación, se presentan las cuestiones que aún se encuentran en proceso:
- Ajustes de sistemas electromecánicos
- Pruebas completas de comunicación y señalización
- Evaluaciones de seguridad operativa
- Finalización de accesos, pasos peatonales y adecuaciones viales
El arranque total del Interurbano México–Toluca representó un cambio significativo en la movilidad entre la Ciudad de México y el Estado de México.
Este proyecto no solo facilitará el transporte, sino que también contribuirá al desarrollo económico de la región.
- Mejorará la conectividad entre las dos entidades.
- Reducirá los tiempos de traslado considerablemente.
- Impulsará el uso de transporte público eficiente.