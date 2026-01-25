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El Tren Interurbano México–Toluca, conocido como El Insurgente, fue inaugurado. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) había confirmado recientemente que la obra civil había sido finalizada y que en la actualidad se llevaban a cabo las últimas pruebas en el tramo que conectará con la estación Observatorio en la Ciudad de México (CDMX).

Esta fase representó el paso previo a su apertura total. En este contexto, el Gobierno proporcionó los detalles.

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Estaciones del Tren Insurgente: Un recorrido completo

El proyecto incluye un total de siete estaciones:

  • Toluca Centro
  • Zinacantepec
  • Observatorio
  • Vasco de Quiroga
  • Santa Fe
  • Lerma
  • Metepec

Finalización de todos los tramos estructurales

Uno de los hitos del proyecto de movilidad es el puente atirantado entre Santa Fe y Observatorio, el cual ha sido construido con más de 6,000 toneladas de acero de refuerzo y 400 toneladas de tirantes.

Este puente representa un avance significativo en la infraestructura de transporte, mejorando la conectividad y facilitando el desplazamiento de los ciudadanos en la región.

A continuación, se presentan las cuestiones que aún se encuentran en proceso:

  • Ajustes de sistemas electromecánicos
  • Pruebas completas de comunicación y señalización
  • Evaluaciones de seguridad operativa
  • Finalización de accesos, pasos peatonales y adecuaciones viales

El arranque total del Interurbano México–Toluca representó un cambio significativo en la movilidad entre la Ciudad de México y el Estado de México.

Este proyecto no solo facilitará el transporte, sino que también contribuirá al desarrollo económico de la región.

  • Mejorará la conectividad entre las dos entidades.
  • Reducirá los tiempos de traslado considerablemente.
  • Impulsará el uso de transporte público eficiente.