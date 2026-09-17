Oficial | El Gobierno confirmó un pago único de 24,000 pesos para quienes cumplan con estas condiciones

El Banco del Bienestar continúa con la distribución de depósitos que alcanzan una cifra máxima de $24,000 pesos para ciertos usuarios del sistema de apoyos federales. Se trata del programa Producción para el Bienestar, que en septiembre estará destinado a determinados productores del país.

La Secretaría de Bienestar detalló que estos recursos se depositan una vez al año y que el monto depende tanto del tipo de siembra como de la cantidad de hectáreas registradas. Para este 2026, las cifras oscilan entre un mínimo de 7,000 pesos y un tope de 24,000 pesos por persona.

Calendario oficial de depósitos

El Banco del Bienestar confirmó que el 30 de abril comenzó la dispersión, exclusivamente para quienes producen maíz, milpa y sorgo. Luego, el 18 de mayo, fue el turno de los productores de frijol, caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate, calabaza, cártamo, chía, colza, garbanzo, girasol, haba, lenteja, soya y trigo.

En junio, puntualmente el lunes 15, comenzó la dispersión destinada exclusivamente al cultivo de arroz. Por último, el 7 de septiembre será la última entrega del año, dirigida a quienes trabajan con:

café

cacao

miel

nopal

frijol Nayarit

cebada

arvejón

avena.

El Banco del Bienestar podría hacer un depósito de entre 7,000 y 24,000 pesos a los ciudadanos de México que se inscriban en el padrón de Agricultura. Gobierno de México

Requisitos para acceder al apoyo

Para poder recibir este depósito, los interesados deben cumplir con una serie de condiciones. Es necesario ser persona física y figurar en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura. También se debe presentar documentación original que compruebe la posesión legal de las tierras, las cuales no deben ubicarse en zonas urbanas ni en reservas naturales.

Además, se debe demostrar que el predio está activo con alguno de los cultivos autorizados o con actividad apícola, y no ser beneficiario del programa Sembrando Vida. Finalmente, es indispensable presentar CURP e identificación oficial vigente al momento de realizar el trámite correspondiente.

Quienes cumplan con estos requisitos y estén inscritos en el padrón pueden verificar el estado de su depósito directamente en su cuenta del Banco del Bienestar, de acuerdo con el calendario oficial establecido por la Secretaría de Bienestar.