Si estás en búsqueda de empleo formal y bajo relación de dependencia, debes tener en cuenta las vacantes disponibles que ofrece los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) de la Ciudad de México (CDMX). Se trata de una excelente oportunidad para ganar hasta casi 20,000 pesos al mes.

En CDMX, las autoridades lanzaron su convocatoria para integrar a nuevos integrantes a su equipo, con casi 900 vacantes disponibles en distintas áreas culturales y educativas.

Conoce los detalles de los puestos laborales disponibles y aplica a la oferta de PILARES. Ten en cuenta los requisitos impuestos por las autoridades capitalinas.

¿Cuáles son los puestos de trabajo disponibles en CDMX?

Para la convocatoria 2026 se ofrecen 897 plazas, con sueldos que van de 9,000 a 18,500 pesos mensuales, distribuidas en distintos puntos de la CDMX. Las oportunidades están dirigidas a perfiles de:

Danza

Teatro

Artes Plásticas y Visuales

Producción Audiovisual

Literatura

Patrimonio y Saberes

Oficios

Arte Urbano

Bebetecas y Ludotecas

Promoción Cultural

Música

¿Cuáles son los requisitos para postularse a los empleos de PILARES?

Quienes deseen participar deben cumplir con los siguientes criterios:

Ser mexicano o extranjero con estancia legal en el país.

Tener 18 años cumplidos al momento del registro.

Vivir en la Ciudad de México.

No recibir apoyos económicos de programas sociales similares.

No laborar actualmente en ningún nivel de gobierno.

Preferentemente residir cerca de un PILARES.

Contar con disponibilidad para rotar entre sedes.

Tener tiempo para cubrir alrededor de 90 horas mensuales.

Presentar evidencia fotográfica (3 a 5 imágenes) de experiencia en trabajo comunitario con poblaciones vulnerables.

Completar todas las etapas del proceso de selección.

Puestos y sueldos

Coordinación Académica: 18,500 pesos mensuales

Coordinación de Actividades Culturales: 15,000 pesos

Coordinación de Escuelas de Música: 15,000 pesos

Subcoordinación Territorial de Cultura: 12,000 pesos

Talleristas: 9,000 pesos

¿Cómo aplicar a las chambas de PILARES?

La convocatoria se publicó la noche del lunes 5 de enero y estará abierta solo dos días, por lo que el cierre será el 7 de enero. La recomendación es realizar el registro lo antes posible.

Para postularte debes ingresar al enlace oficial indicado en la convocatoria, donde tendrás que cargar tus datos personales y documentos como:

CURP

Acta de nacimiento

Identificación oficial

Currículum

Evidencia fotográfica

Los resultados se publicarán dos días después del cierre, entre el 9 y 10 de enero.

Si buscas comenzar el año con una nueva oportunidad laboral y contribuir al desarrollo cultural y comunitario de la ciudad, esta puede ser tu mejor opción.