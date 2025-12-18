Alerta en todo México: advierten por una peligrosa plaga que deben controlar antes de que se vuelva una pandemia para el 2026

La reaparición del gusano barrenador encendió las alertas sanitarias en México y en la región. Aunque el país se mantiene libre oficialmente de esta plaga desde 1991, autoridades mexicanas y estadounidenses advierten que cualquier descuido podría provocar un brote de consecuencias graves para la ganadería, la economía rural y la salud pública.

El foco de la advertencia proviene del reciente comunicado de la Embajada de Estados Unidos en México, que llamó a reforzar la vigilancia y el reporte inmediato de casos sospechosos. El mensaje desde Estados Unidos fue muy claro y apuntaron a la detección temprana de las larvas como punto clave para evitar que esta infestación se propague sin control en los próximos años.

"La detección temprana ayuda a evitar su propagación, proteger al ganado, a las mascotas y a la salud pública. México trabaja con protocolos internacionales para contener y erradicar esta plaga“, añadió el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en México.

Especialistas coinciden en que el riesgo no es hipotético. El gusano barrenador, conocido científicamente como Cochliomyia hominivorax, tiene un alto potencial destructivo y, de no contenerse, podría generar una crisis sanitaria regional hacia 2026, afectando tanto a animales como, en casos excepcionales, a seres humanos.

El gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax), conocido también como New World Screwworm (NWS). USEmbassyMex

¿Qué es el gusano barrenador y por qué preocupa?

La miasis por gusano barrenador es una infestación causada por larvas de mosca que se alimentan de tejido vivo. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, explica que se trata de “una infestación producida por larvas de mosca que se alimentan de tejido vivo de los mamíferos y rara vez de las aves”.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, la plaga se origina principalmente por la mosca del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax), cuyos huevos son depositados en heridas abiertas. “Entre 12 y 24 horas después las larvas eclosionan y se alimentan de tejido vivo durante 4 a 8 días”, detalla Senasica, lo que puede provocar infecciones severas e incluso la muerte del animal si no recibe tratamiento oportuno.

Gusano barrenador en la carne vacuna de México. Fuente: archivo

El llamado de Estados Unidos: reportar para frenar el brote

El comunicado de la Embajada de Estados Unidos en México subraya la gravedad del problema y la necesidad de actuar de inmediato. “El gusano barrenador (…) es una plaga peligrosa que afecta a animales y, en casos raros, a personas”, advierte la representación diplomática, al tiempo que recalca que sus larvas provocan “heridas graves si no se atienden a tiempo”.

La embajada enfatiza que el reporte ciudadano es una herramienta clave para evitar una crisis mayor. “La detección temprana ayuda a evitar su propagación, proteger al ganado, a las mascotas y a la salud pública”, señala el comunicado, destacando que México trabaja bajo protocolos internacionales para contener y erradicar esta amenaza sanitaria.

Vigilancia, prevención y consecuencias de no actuar

México mantiene una vigilancia epidemiológica permanente para evitar el reingreso de esta plaga.

Senasica recuerda que “es necesario controlar la importación de animales, productos y subproductos de países afectados, fortalecer las medidas de bioseguridad y tratar las heridas de los animales lo más pronto posible”.

🐄🚨 Atención: 🤝 El reporte detiene el brote y protege tu patrimonio.



El gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax), conocido también como New World Screwworm (NWS), es una plaga peligrosa que afecta a animales y, en casos raros, a personas. Sus larvas se alimentan del tejido… pic.twitter.com/gjJah6xjmC — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) December 18, 2025

Tanto autoridades mexicanas como estadounidenses coinciden en que no actuar a tiempo puede tener consecuencias irreversibles. Por ello, el llamado es contundente:

“Notifica inmediatamente a los servicios veterinarios oficiales cualquier caso sospechoso”, indica Senasica, mientras que la Embajada de EE. UU. resume el mensaje con una advertencia directa: “El reporte detiene el brote y protege tu patrimonio”.