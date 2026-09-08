Poner una esponja en el microondas: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Fuente: shutterstock.

La esponja de cocina es un elemento indispensable en las tareas diarias del hogar, aunque también puede convertirse en un foco de contaminación cuando no se higieniza correctamente.

Muchas personas creen que enjuagarla con agua y jabón alcanza para mantenerla limpia, pero diversos estudios indican que algunos microorganismos logran sobrevivir a este método de limpieza.

Frente a esta situación, existe una solución simple y práctica: desinfectarla en el microondas, una técnica que ayuda a reducir la presencia de bacterias y otros gérmenes acumulados con el uso cotidiano.

Calentar la esponja en el microondas: el truco de limpieza que pocos conocen, pero elimina bacterias y hongos por completo. Fuente: Shutterstock. O_Lypa

Por qué las esponjas de cocina acumulan bacterias

Las esponjas están constantemente húmedas y en contacto con restos de comida. Esta combinación crea un entorno perfecto para que se desarrollen colonias de bacterias y hongos.

De hecho, estudios en microbiología demostraron que incluso después del lavado con agua y jabón, algunas sobreviven y se multiplican rápidamente, aumentando el riesgo de contaminación cruzada.

Para qué sirve meter la esponja en el microondas

Meter la esponja en el microondas sirve para desinfectarla de manera rápida y sencilla .

El microondas no calienta los objetos directamente, sino que hace vibrar las moléculas de agua contenidas en ellos. En el caso de la esponja húmeda, esta vibración genera calor y vapor que penetra profundamente en sus fibras.

El vapor alcanza temperaturas suficientes para eliminar gran parte de las bacterias presentes, logrando una desinfección más efectiva que ciertos productos químicos.

Paso a paso: cómo desinfectar tu esponja de cocina en el microondas. Fuente: Shutterstock.

Cómo desinfectar la esponja en el microondas

Primero, asegúrate de que la esponja esté completamente empapada con agua. Si lo deseas, puedes agregarle un poco de jabón o vinagre para potenciar la desinfección.

Coloca la esponja húmeda en un plato o recipiente apto para microondas. Caliéntala a máxima potencia durante aproximadamente 2 minutos .

Es importante mencionar que la esponja saldrá muy caliente, así que usa pinzas o guantes de cocina para sacarla. Déjala enfriar por unos pocos minutos antes de escurrirla.

IMPORTANTE. Si la esponja está seca o solo un poco húmeda, podría quemarse o incluso prenderse fuego. Siempre debe estar bien empapada.

¿Cada cuánto cambiar la esponja de la cocina?

Se recomienda cambiar la esponja de la cocina cada 1 o 2 semanas, pero debes reemplazarla de inmediato si presenta mal olor, cambia de color o está pegajosa, ya que son señales que indican un crecimiento bacteriano excesivo.

Para que dure más tiempo, se recomienda: