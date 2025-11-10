La pasión por la Fórmula 1 en México vuelve a encender motores con el lanzamiento de la pre-venta de los tickets para el Gran Premio de la Ciudad de México 2026. Desde este lunes 10 y martes 11 de noviembre, los fanáticos del automovilismo podrán asegurar su lugar en uno de los eventos más esperados del calendario deportivo que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 1 de octubre del próximo año en el Autódromo Hermanos Rodríguez .

Es sabido que conseguir boletos puede ser una verdadera competencia digital. Sin embargo, este año, hay un giro que promete cambiar la experiencia de compra para todos los seguidores del país.

La organización ha decidido ofrecer una nueva modalidad para quienes buscan asegurar su lugar el próximo año. En este aspecto, los aficionados que quieran acceder a su ticket, deberán tomar nota de cuáles son los bancos que tendrán prioridad y las tarjetas con las que podrán efectuar la compra.

Preventa Banamex y Banorte: cómo y cuándo conseguir boletos para la Fórmula 1 en México

Durante los días 10 y 11 de noviembre, los tarjetahabientes de Banamex y Banorte tendrán acceso exclusivo a la Preventa Banamex y la Venta Anticipada Banorte, disponibles a partir de las 11:00 de la mañana únicamente a través de Ticketmaster . Los boletos podrán adquirirse con tarjetas de crédito a 6 o 12 meses sin intereses, o con débito en una sola exhibición.

En lo que respecta a la venta general, el resto de los fanáticos deberá aguardar hasta el miércoles 12 de noviembre, a las 11:00 horas.

Las autoridades del evento informaron que habrá un límite de ocho boletos por transacción para mantener una distribución justa. Aunque Ticketmaster procesa hasta 4,000 operaciones por minuto, se prevé una fuerte demanda y filas virtuales, por lo que se recomienda ingresar temprano y tener paciencia durante la compra.

Una de las grandes novedades de cara a la próxima temporada y durante esta edición de compra de tickets es el Derecho de Primera Opción (DPO), un servicio que permitirá a los aficionados asegurar el mismo asiento para las carreras de 2027 y 2028.

Este beneficio no equivale a un boleto, sino a una opción preferente de compra que garantiza prioridad en futuras ediciones. Los compradores recibirán un correo con las instrucciones correspondientes cuando se active la venta del siguiente año.

Precios y zonas del Gran Premio de México 2026: así se dividen las gradas y experiencias

Cabe destacar que los precios del GP de México 2026 varían según zona y tipo de experiencia. Las gradas verdes, consideradas las más exclusivas, alcanzan precios de hasta 61,750 pesos, mientras que las zonas más accesibles, como la Grada Naranja 2A o la Zona Accesible, comienzan desde 3,900 pesos.

Todos los boletos serán digitales bajo el sistema SafeTix, y se podrán descargar desde el México GP Account Manager.

🚨¡Atención, fans del #MexicoGP!

Este 10 y 11 de noviembre (11 AM) arranca la Preventa Banamex y la Venta Anticipada Banorte. Solo por Ticketmaster y para tarjetahabientes de esos bancos.



Revisa todos los detalles 👉🏻 https://t.co/pj4D6p7Zf8



Prepárate para vivir la #F1ESTA 2026… pic.twitter.com/DOqe6tPn6a — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) November 7, 2025

ZONA VERDE

Grada 1: $30,500 - DPO $7,500

Grada 1 + Speed Lounge Banamex Verde: $54,400 - sin DPO

Grada 2: $30,500 - DPO $7,500

Box Main Grandstand + Speed Lounge Banamex Verde: $61,750 - sin DPO

ZONA NARANJA

Grada 2A: $3,900 - DPO $1,450

ZONA AZUL

Grada 3A: $9,900 - DPO $2,500

Grada 3A Zona Plus Banamex: $16,650 - sin DPO

Grada 4: $15,000 - DPO $3,750

Grada 4 Zona Plus Banamex: $21,750 - sin DPO

Grada 5: $15,000 - DPO $3,750

Grada 5 Zona Plus Banamex: $21,750 - sin DPO

Grada 5A: $13,900 - DPO $3,500

Grada 6: $13,000 - DPO $3,250

Grada 6 Zona Plus Banamex: $19,750 - sin DPO

Grada 6A: $7,000 - DPO $1,750

Grada 6B: $9,900 - DPO $2,500

ZONA ROSA

Grada 8: $10,500 - DPO $3,050

Grada 9: $12,400 - DPO $3,250

ZONA AMARILLA

Grada 7: $13,900 - DPO $3,500

Grada 10: $19,900 - DPO $5,000

Grada 11: $18,300 - DPO $4,500

Grada 11 + Speed Lounge Banamex Amarillo: $42,200 - sin DPO

Box Grada 11 + Speed Lounge Banamex Amarillo: $52,700 - sin DPO

Grada 12: $12,800 - DPO $3,250

ZONA GRIS

Grada 14 Sur: $10,000 - DPO $3,050

ZONA CAFÉ

Grada 15 Norte: $10,000 - DPO $3,050

BOX ORO NORTE

Precio: $45,700 - sin DPO

ZONA ACCESIBLE

Personas con discapacidad: $3,900 - DPO $1,450

GRANDSTAND TOURS