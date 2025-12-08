En esta noticia Mejor panorama

Para el capítulo México de la International Chamber of Commerce (ICC), la reforma al Poder Judicial fue una de las decisiones más cuestionables del gobierno de Morena; sin embargo, ahora que ya está en marcha, el organismo empresarial busca las formas para ayudar a mejorar su implementación, dijo Claus Von Woebeser, presidente de la ICC México, en entrevista con El Cronista.

“Lo que ahora podemos hacer es echarle muchas ganas a mejorar el Poder Judicial. En la ICC vamos a hacer un curso de seis meses para los jueces para capacitarlos en materia de arbitraje. Es algo que estamos trabajando que vamos a lanzar el próximo año”, dijo el directivo.

El diplomado, dijo que las capacitaciones se realizarán en colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir de una invitación de la ministra Loretta Ortiz Alhf. El diplomado se impartirá en la Escuela Federal de Formación Judicial.

Von Woebeser señala que la mediación permite resolver las disputas de forma expedita y es un método exitoso en países como Alemania, China o Estados Unidos.

“Lanzar estos mecanismos alternativos para solucionar las controversias, a través de capacitar los jueces, es lo qué es lo que se puede mejorar”, comentó.

Claus Von Woebeser, presidente de ICC México

Von Woebeser asegura que la incertidumbre sobre las decisiones de la Corte todavía no se disipa, por lo que será muy importante vigilar que se respete el Estado de Derecho, debido a que es una de las principales preocupaciones de los inversionistas para destinar recursos al país.

Mejor panorama

Para el líder de la ICC México, el clima de negocios en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es mejor que en el gobierno anterior.

Los mensajes del gobierno federal, sumado a la confianza que aportan funcionarios como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, o bien, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Claus Von Woebeser añade que el tema de la seguridad no está resuelto, pero hay una mejora en la política que se implementa para reducir los índices de criminalidad.

En referencia a la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el líder de ICC aseguró que México debe tener una postura muy cuidadosa para obtener el mejor resultado posible.

“Tenemos que ser muy cuidadosos en la negociación del T-MEC, porque sin el T-MEC ahí sí me preocuparía, porque el gran desarrollador de de de la economía mexicana fue Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del 94, (porque) transformó nuestro nuestro país”, comentó.

Además, destacó la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su primer año de gobierno, pues considera que ha manejado bien las relaciones, principalmente con Estados Unidos.