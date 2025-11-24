Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 24 de noviembre en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 24 de noviembre

1927: Nace en Las Palmas de Gran Canaria (España) Alfredo Kraus, tenor y profesor de canto español, que será considerado como uno de los mejores tenores líricos ligeros de la segunda mitad del siglo XX. (Hace 98 años)

1864: En la localidad francesa de Albi, nace Henri Toulouse-Lautrec, pintor y cartelista francés que reflejará en sus obras la vida nocturna parisiense de finales del siglo XIX. (Hace 161 años)

1713: En el municipio mallorquí de Petra (Islas Baleares, España), nace, en un hogar pobre de labradores humildes, Junípero Serra que será fraile franciscano español. Doctor en filosofía y teología. En 1749 se trasladará a América, donde fundará nueve misiones españolas en la Alta California y presidirá otras quince. Llevará a los indígenas la fe católica y les enseñará a trabajar la tierra y a desarrollar la ganadería. (Hace 312 años)

1712: En el Palacio de Versalles (cercanías de París, Francia), nace el abate Charles-Michel de l'Épée, pedagogo y logopeda francés conocido por su trabajo con personas sordas, por lo que será llamado "padre de los sordos", llegando a usar su patrimonio para integrar en la sociedad a las personas con discapacidad auditiva. Su gran aportación a la educación de sordos será su convencimiento de que las personas sordas deben aprender visualmente lo que otros adquieren al escuchar y su método de enseñanza sentará las bases de la instrucción sistemática de sordos posterior. (Hace 313 años)

1632: Nace en Amsterdam (Países Bajos) el filósofo holandés Baruch de Spinoza, gran racionalista junto con Descartes y Leibniz. Destacará por la originalidad e independencia de su pensamiento en el que resaltará la razón como principal causa de la adquisición de conocimiento. (Hace 393 años)

1963: En la ciudad de Dallas (EE.UU.), Lee Harvey Oswald, único inculpado por el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy, es asesinado a balazos por Jack Ruby mientras es custodiado por la policía para su traslado a prisión. (Hace 62 años)

1957: Muere en Ciudad de México, el pintor muralista mexicano, perteneciente a la corriente del realismo y reconocido comunista, Diego Rivera. Pintó grandes murales de alto contenido social en edificios públicos. Estuvo casado con la también pintora Frida Kahlo, con quien mantuvo una agitada relación sentimental. (Hace 68 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Junípero Serra en 1713, ya que su labor como fraile franciscano en América fue fundamental para la fundación de misiones en la Alta California, donde no solo llevó la fe católica, sino que también enseñó a los indígenas técnicas agrícolas y ganaderas, impactando significativamente en el desarrollo de la región.