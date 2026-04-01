El Servicio Militar Nacional (SMN) estrena un nuevo esquema que afecta directamente a todos los hombres nacidos antes del 2007, así como a mujeres que deseen participar de manera voluntaria. En específico, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) anunció cambios en las reglas del proceso: desde la reducción de sesiones de adiestramiento hasta nuevas fechas para inscribirse y recibir la cartilla militar. El Servicio Militar Nacional es obligatorio para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, tal como lo establece el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1940. En la práctica, esto significa que cualquier hombre que haya cumplido 18 años está en la obligación legal de registrarse y cumplir. Las mujeres también pueden incorporarse, aunque de manera voluntaria. En 2026, quienes nacieron en 2007 o antes y aún no cuentan con su cartilla liberada se encuentran en situación de “remiso”, es decir, en falta. Este estatus puede generar complicaciones para trámites laborales, académicos y administrativos, ya que la cartilla militar sigue siendo un documento exigido en diversas instituciones públicas y privadas del país. La inscripción para el ciclo 2026 se realizó los sábados del mes de enero en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento correspondientes a cada municipio o delegación. Una vez inscritos y tras participar en el sorteo, quienes obtuvieron bola blanca o azul se reincorporaron en el Programa General de Adiestramiento, que se divide en dos escalones: Una vez finalizado cada módulo se entregará una constancia de participación, y en diciembre quedará liberado el servicio. El cambio más celebrado del nuevo esquema es la reducción en el número de sesiones de adiestramiento. El esquema anterior contemplaba hasta 44 sesiones sabatinas; el nuevo modelo las reduce a únicamente 13 sábados, agrupados en los dos escalones ya mencionados. Esta reducción hace que cumplir con el Servicio Militar sea más accesible para jóvenes que trabajan o estudian. Con sorteo se refiere a aquel que determina la forma en que cada joven cumplirá con su servicio. El color de la bola que se obtenga define las obligaciones: En todos los casos, al concluir el proceso y cubrir los requisitos establecidos, el ciudadano recibe su cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.