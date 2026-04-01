La Comisión Federal de Electricidad, CFE, puso en marcha un operativo nacional de atención a emergencias ante el incremento en la demanda eléctrica durante Semana Santa, con especial foco en zonas turísticas. La medida busca evitar apagones y garantizar el suministro en todo el país. De acuerdo con el comunicado oficial, “la CFE instaló el Operativo de Semana Santa, como parte de los trabajos del Grupo Directivo de Atención a Emergencias”, lo que implica un despliegue coordinado a nivel nacional para responder ante cualquier eventualidad. La empresa estatal detalló que el objetivo central es “fortalecer la capacidad de respuesta de la empresa ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante la temporada”, especialmente en destinos donde el consumo eléctrico aumenta de forma considerable. Como parte del operativo, la CFE informó que mantiene “guardias permanentes en todas sus áreas operativas, con especial énfasis en zonas de alta afluencia turística y centros vacacionales”, considerados puntos críticos durante este periodo. Por otro lado, subrayó que estas acciones buscan “asegurar la continuidad, confiabilidad y calidad del suministro eléctrico”, en beneficio tanto de la población local como de quienes viajan durante las vacaciones. La Comisión también reforzó sus mecanismos de atención ciudadana para responder con rapidez ante cualquier incidente. Según el comunicado, los usuarios pueden reportar fallas a través de la línea telefónica 071, la app oficial y otros canales digitales. En ese sentido, destacó que “los reportes pueden realizarse a través de la línea telefónica 071, disponible las 24 horas del día durante todo el año”, así como mediante su portal web, redes sociales y centros de atención al cliente.