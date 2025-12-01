Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 1 de diciembre en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 1 de diciembre

1935: En el neoyorquino barrio del Bronx (EE.UU.) viene al mundo el prolífico escritor, actor y director de cine estadounidense, Woody Allen, ganador del Premio Óscar en diversas ocasiones. (Hace 90 años)

1821: Nace en Ruan (Francia) Gustave Flaubert, escritor francés, buscador de "la palabra exacta" en sus trabajos, padre del análisis psicológico y autor de "Madame Bovary" y "La educación sentimental" entre otras grandes obras. (Hace 204 años)

1825: En Tanganrog, Rusia, fallece inesperadamente Alejandro I, Zar de Rusia desde 1801 y rey de Polonia desde 1815. Al inicio de su reinado aplicó una política ilustrada, permitió regresar a los exiliados y abolió la tortura, pero desde 1820 actuó despóticamente. (Hace 200 años)

1135: En Lyons-la-Foret (Normandía, Francia) muere Enrique I de Inglaterra. Durante su reinado intentó, sin éxito, conquistar territorios en el continente. Cuando en 1100 falleció su hermano Guillermo II, aprovechó la ausencia de Roberto, otro hermano, para apoderarse del tesoro real y coronarse rey en Westminster y, para consolidar su situación, promulgó una carta de libertades reconociendo los derechos feudales de la nobleza y de la Iglesia. En 1101, su hermano Roberto, duque de Normandía, invadió Inglaterra. Enrique le prometió una pensión y ayuda militar en el continente europeo. Continuas rebeliones amenazaron su soberanía. Al no tener hijos varones designó como heredera a su hija Matilde. Tras su muerte, su sobrino Esteban I de Blois usurpará el trono, provocando una guerra civil que acabará en 1154 cuando Enrique II, hijo de Matilde, se ciña la corona. (Hace 890 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Gustave Flaubert en 1821, ya que su obra "Madame Bovary" marcó un hito en la literatura, estableciendo nuevas formas de análisis psicológico y el uso preciso del lenguaje, influyendo en generaciones de escritores.