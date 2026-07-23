Oficial y confirmado | México no permitirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que se hayan atrasado con este trámite en su pasaporte.

Las autoridades migratorias de México reforzaron los controles en los principales aeropuertos internacionales del país y recordaron una condición clave para los viajeros extranjeros: presentar un pasaporte vigente y en buen estado. Quienes intenten ingresar con un documento vencido, deteriorado o que no cumpla con los requisitos de validez podrían enfrentar el rechazo de su ingreso.

La medida tendrá especial incidencia en terminales con alto volumen de pasajeros internacionales, como los aeropuertos de Ciudad de México, Puerto Vallarta y Los Cobos, donde se concentra gran parte del turismo y de los vuelos provenientes del extranjero. El foco estará puesto en quienes no renovaron su pasaporte a tiempo o viajen con documentación que no reúna las condiciones exigidas por la normativa migratoria.

Aeropuertos de Ciudad de México, Puerto Vallarta y Los Cobos prohibirán el ingreso de ciudadanos que hayan postergado la renovación del pasaporte.

Según explicaron las autoridades, la legislación mexicana faculta a Migración para negar la entrada al país cuando el pasaporte presentado por un ciudadano extranjero no cumple con los requisitos de vigencia o validez establecidos para su admisión.

Alerta migratoria | El trámite del pasaporte que puede impedir el ingreso a México

Muchos viajeros creen que pueden utilizar el pasaporte hasta el mismo día de vencimiento, pero en la práctica numerosos controles internacionales exigen una vigencia mínima para permitir el ingreso.

Esto significa que un extranjero que llegue a México con un pasaporte próximo a vencer o vencido podría enfrentar interrogatorios, revisiones adicionales o incluso la inadmisión migratoria.

México advirtió que los viajeros extranjeros que arriben con el pasaporte vencido, deteriorado o con una vigencia insuficiente podrían enfrentar restricciones e incluso la negativa de ingreso al territorio nacional.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que las verificaciones serán más estrictas en terminales internacionales como Ciudad de México y Puerto Vallarta debido al aumento del flujo turístico previsto para 2026.

Pasaporte vencido o por vencer | Qué puede pasarle a un extranjero al llegar a México

Los ciudadanos extranjeros que no hayan renovado el pasaporte a tiempo pueden enfrentar distintas consecuencias migratorias:

Rechazo inmediato en migraciones.

Retención temporal en el aeropuerto.

Prohibición de ingreso al país.

Cancelación de vuelos de conexión.

Pérdida de reservas turísticas y hoteleras.

Además, las aerolíneas también pueden impedir el embarque desde el país de origen si detectan que el documento no cumple las condiciones exigidas por México o por el itinerario internacional.

Qué deben hacer los extranjeros antes de viajar a México en 2026

Las autoridades recomiendan a todos los visitantes internacionales revisar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de comprar boletos o reservar hospedaje.

También aconsejan verificar si el documento presenta daños físicos, páginas deterioradas o problemas de lectura electrónica, ya que cualquiera de estas situaciones puede generar inconvenientes en los controles migratorios.

En ciudades turísticas y de alto tránsito aéreo como Ciudad de México, Puerto Vallarta y Los Cobos, los controles serán especialmente rigurosos para evitar irregularidades y agilizar el ingreso de pasajeros que sí cumplan con toda la documentación requerida.