Harpeth True Value Home Center cerrará definitivamente el 1° de abril de 2026 en Franklin, Tennessee. Su propietario Mike Outlaw confirmó la decisión tras evaluar presiones financieras, la caída en ventas de madera y la bancarrota de la cooperativa True Value a nivel nacional. Outlaw, quien compró la ferretería en 2022, buscó activamente un comprador antes de tomar la decisión. Al no encontrar una opción viable, determinó que el cierre definitivo era la única alternativa. El mercado de mejoras para el hogar en Estados Unidos está dominado por Home Depot, con cerca del 28% del sector, y Lowe’s, con alrededor del 17%. Esa concentración deja poco margen para que tiendas independientes puedan competir. La erosión de las ventas de madera afectó significativamente los ingresos de Harpeth True Value. A esto se sumó la bancarrota de la cooperativa True Value, que generó una percepción de inestabilidad entre los clientes locales. La tienda operó más de cinco décadas como un ancla comunitaria, donde propietarios y contratistas recibieron asesoría personalizada y construyeron relaciones de largo plazo con el personal. El caso refleja una tendencia más amplia: mientras los grandes minoristas expanden su alcance digital, las oportunidades para negocios independientes se han reducido considerablemente. El cierre no implica solo la pérdida de un comercio local, sino también la desaparición de un espacio de asesoramiento y vínculo profesional que las grandes superficies difícilmente replican con el mismo carácter personal.