Miles de personas en Estados Unidos podrían no poder viajar aunque tengan pasaporte vigente. El Departamento de Estado puede denegar, revocar o cancelar el pasaporte de quienes adeuden más de u$s 2.500 en manutención infantil, bloqueando así el ingreso y egreso del país. La medida está coordinada entre el Departamento de Estado y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que certifica las deudas ante el gobierno federal. El documento queda inhabilitado incluso si ya fue expedido y aunque esté al día. La restricción aplica a todos los ciudadanos estadounidenses que registren una deuda de manutención infantil superior a u$s 2.500 ante cualquier estado del país. En esos casos, el gobierno federal no emite ni renueva el pasaporte y puede revocar los que ya están en circulación. La notificación llega por correo electrónico o al domicilio registrado en la última solicitud. Desde ese momento, el documento queda inhabilitado para viajar, aunque el titular haya saldado la deuda. Para volver a viajar, es necesario tramitar un pasaporte nuevo. Quienes estén en el exterior pueden acudir al consulado más cercano para obtener un documento de validez limitada que solo habilita el regreso directo a Estados Unidos. Quienes deban manutención en más de un estado tienen que saldar la deuda en todos ellos. El proceso sigue cuatro pasos: pagar ante la agencia estatal correspondiente, esperar que el estado notifique al HHS, aguardar que el HHS elimine el nombre de sus registros e informe al Departamento de Estado y recién entonces el pasaporte puede ser emitido o reactivado. Quienes tengan viajes urgentes deben considerar que no hay excepciones al proceso. El pasaporte no se emite hasta que el HHS confirme la elegibilidad.