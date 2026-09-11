Lo que dice la ley en México.

En México, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los clientes tienen derecho a recuperar el dinero que hayan pagado como depósito por envases o empaques retornables. La disposición alcanza a tiendas, supermercados y cualquier otro establecimiento que cobre este importe al comercializar productos con envases sujetos a devolución.

El artículo 11 de la ley establece que, cuando una persona entrega un depósito al adquirir un producto por el envase o empaque, tiene derecho a recibir el reembolso completo de esa cantidad una vez que realice la devolución correspondiente.

Es ley: Las multas que enfrentan las tiendas por incumplir la devolución.

El artículo 12 obliga a entregar comprobantes de compra

La legislación mexicana también obliga a los proveedores a entregar un comprobante por cada operación realizada. Este documento permite al consumidor demostrar los pagos efectuados, incluidos los depósitos, así como cualquier otro importe asociado con la adquisición de bienes o servicios.

En particular, el artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los proveedores deben entregar una “factura, recibo o comprobante” que detalle las características de la compraventa, el servicio contratado o la operación realizada.

Contar con este respaldo puede resultar fundamental al momento de solicitar una devolución o presentar un reclamo.

Las multas que enfrentan las tiendas por incumplir la devolución

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puede imponer sanciones económicas a los establecimientos que se nieguen a devolver el depósito completo de envases o empaques.

Las multas pueden variar según la gravedad de la infracción y la capacidad económica del proveedor responsable.

De acuerdo con la información difundida por especialistas legales y criterios aplicados por Profeco, las sanciones por incumplir el artículo 11 pueden desde los 380 pesos en adelante superando, según la gravedad de la sanción, el millón de pesos.

Además, si el proveedor desacata las órdenes de la autoridad, pueden aplicarse multas diarias acumulativas hasta que corrija la falta detectada.