Oficial | CDMX, Monterrey, Guadalajara y Cancún prohibirán el ingreso de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte

Las autoridades migratorias reforzaron los controles en los principales aeropuertos de México y emitieron una advertencia para los viajeros extranjeros: quienes lleguen al país con un pasaporte vencido, deteriorado o con una vigencia menor a la exigida podrían enfrentar inconvenientes e incluso ser rechazados antes de ingresar al territorio nacional.

La medida podría tener especial impacto en los aeropuertos internacionales de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún, que concentran buena parte del movimiento turístico y de las llegadas internacionales. El foco estará puesto en quienes no hayan renovado su documentación a tiempo y se presenten ante los controles migratorios con un documento que no cumpla con los requisitos vigentes.

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Según las autoridades, México puede negar el ingreso a ciudadanos extranjeros cuando el documento de viaje presentado al momento de arribar no reúne las condiciones de validez requeridas por la normativa migratoria.

Alerta migratoria | El trámite del pasaporte que puede impedir el ingreso a México

Aunque muchos viajeros consideran que el pasaporte puede utilizarse hasta la fecha exacta de vencimiento, varios países exigen que el documento tenga una vigencia mínima como condición para autorizar el ingreso.

Esto significa que un extranjero que llegue a México con un pasaporte próximo a vencer o vencido podría enfrentar interrogatorios, revisiones adicionales o incluso la inadmisión migratoria.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que las verificaciones serán más estrictas en terminales internacionales como Cancún y Ciudad de México debido al aumento del flujo turístico previsto para 2026.

Pasaporte vencido o por vencer | Qué puede pasarle a un extranjero al llegar a México

Los ciudadanos extranjeros que no hayan renovado el pasaporte a tiempo pueden enfrentar distintas consecuencias migratorias:

Rechazo inmediato en migraciones.

Retención temporal en el aeropuerto.

Prohibición de ingreso al país.

Cancelación de vuelos de conexión.

Pérdida de reservas turísticas y hoteleras.

Además, las aerolíneas también pueden impedir el embarque desde el país de origen si detectan que el documento no cumple las condiciones exigidas por México o por el itinerario internacional.

Qué deben hacer los extranjeros antes de viajar a México en 2026

Las autoridades recomiendan a todos los visitantes internacionales revisar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de comprar boletos o reservar hospedaje.

También aconsejan verificar si el documento presenta daños físicos, páginas deterioradas o problemas de lectura electrónica, ya que cualquiera de estas situaciones puede generar inconvenientes en los controles migratorios.

En ciudades turísticas y de alto tránsito aéreo como Guadalajara, Monterrey y Cancún, los controles serán especialmente rigurosos para evitar irregularidades y agilizar el ingreso de pasajeros que sí cumplan con toda la documentación requerida.