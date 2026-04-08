El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha enviado un importante anuncio a las personas físicas y morales de México con el tiempo cumplido: quienes no hayan completado sus trámites fiscales obligatorios antes de la fecha límite desde el 1 de abril podrán recibir multas. De acuerdo a los lineamientos del ente recaudador, los contribuyentes que reúnan ciertas condiciones y no respeten los plazos establecidos se enfrentarán a severas multas y sanciones económicas. Una vez alcanzada la fecha límite, quienes no hayan realizado este trámite se enfrentarán a sanciones que pueden ser desde 1,400 a los 30,000 pesos. Los contribuyentes deberán cumplir con su Declaración Anual del 2025, para ello tendrán tiempo desde el 1 hasta el 31 de abril. Luego, quienes no lo realicen podrían recibir elevadas multas. Los contribuyentes contarán con todo el mes de marzo para cumplir con sus obligaciones fiscales. Las declaraciones anuales deben contener toda la información sobre ingresos, deducciones autorizadas y personales, retenciones y pagos provisionales del contribuyente. Para completar el trámite, se deberán seguir estos pasos: Acceder a la página web del SAT.Ingresar a la cuenta con tu RFC y contraseña o e.firma.Proporcionar los datos solicitados.Firmar y enviar tu declaración anual.Verificar que el sistema te brinde un acuse de recibo y guárdalo. De todas formas, no todas las personas están obligadas a presentar su Declaración Anual del 2025. Sino solo quienes hayan obtenido ingresos por los siguientes conceptos: Mientras que otros ingresos, como por ejemplo las deudas condonadas por el acreedor o pagadas por otra persona, por inversiones en el extranjero, por intereses moratorios, y/o por penas convencionales, etc. también se deben informar en la declaración anual.A su vez, los ingresos por préstamos, premios y donativos, que en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos; y los ingresos exentos del pago del impuesto sobre la renta por viáticos, herencias o legados y por enajenación de casa habitación, si la suma de los totales, contenidos en la declaración, es mayor a 500,000 pesos.