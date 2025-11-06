El estado de California volvió a sorprender en materia de seguridad vial con una nueva ley que permitirá cancelar de forma permanente la licencia de conducir a quienes cometan infracciones graves.

La medida, impulsada por el gobernador Gavin Newsom, busca reducir los accidentes y endurecer las sanciones contra conductores reincidentes.

Aunque la norma por ahora solo aplica en Estados Unidos, su impacto ya generó debate en México, donde expertos advierten que una política similar podría transformar por completo el sistema de tránsito y la manera en que se castigan las faltas al volante.

El estado de California aplicará sanciones más duras para conductores reincidentes

El gobierno de California aprobó una nueva ley que permitirá cancelar de manera permanente la licencia de conducir a quienes cometan infracciones graves , como manejar a exceso de velocidad, participar en carreras clandestinas o intentar huir de la policía.

La medida, firmada por el gobernador Gavin Newsom, tiene como objetivo frenar el aumento de accidentes y reforzar la seguridad vial en todo el estado. Además, la normativa autoriza confiscar vehículos hasta por 30 días, incluso si el propietario no era quien conducía, como parte de una estrategia para reducir los incidentes fatales en las carreteras.

Aunque la disposición solo aplica en Estados Unidos, su dureza encendió el debate en otros países, incluido México, donde las sanciones por infracciones viales varían según el estado y rara vez implican la pérdida definitiva de la licencia.

Qué pasaría si México aplicara una medida similar a la de California

En México, los castigos por manejar de forma peligrosa suelen limitarse a multas, suspensiones temporales o arrestos administrativos , dependiendo del estado. Sin embargo, expertos en seguridad vial aseguran que un sistema como el californiano podría reducir los accidentes y mejorar la cultura de respeto al volante.

El país ya cuenta con sistemas de puntos en lugares como la Ciudad de México o Nuevo León, pero su aplicación sigue siendo desigual. La idea de una revocación definitiva aún no se contempla en las leyes mexicanas, aunque especialistas sugieren que podría implementarse en casos extremos, como manejar bajo los efectos del alcohol o provocar muertes por negligencia.

Adoptar una política más estricta requeriría una reforma legal nacional, además de campañas de educación vial y mejoras en la infraestructura, factores clave para evitar sanciones desproporcionadas.

Por qué la nueva ley en California genera debate internacional

El endurecimiento de las leyes de tránsito en California ha generado opiniones encontradas. Sus defensores la ven como una medida necesaria para reducir accidentes, mientras que críticos advierten que podría afectar a quienes dependen del auto para trabajar.