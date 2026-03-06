La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que, a partir de ahora, los docentes quedarán liberados de trámites burocráticos y podrán dedicar su tiempo completo a lo que más importa: enseñar. El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, hizo el anuncio durante la Quinta Sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), confirmando además un nuevo libro de historia y cambios en el sistema de ingreso y promoción docente. Uno de los cambios más esperados por el gremio docente llega por fin de manera oficial. La Secretaría de Educación Pública eliminará las cargas administrativas que consumieron durante años una parte importante de la jornada laboral de los profesores, como el llenado de formularios duplicados y trámites que nada tienen que ver con la enseñanza. Mario Delgado reconoció abiertamente la situación que enfrentan los maestros, quienes además de atender a sus alumnos cargan con presiones externas, como demandas de padres que trasladan a la escuela responsabilidades que corresponden a otros ámbitos sociales. El objetivo es claro: que cada docente pueda enfocarse en impartir clases sin interrupciones ni distracciones. El secretario no esquivó los desafíos que enfrentan día a día los docentes. Durante su mensaje, mencionó situaciones concretas que complican el trabajo en las escuelas: ausentismo escolar, atención a estudiantes con discapacidad, acompañamiento a alumnos sobresalientes, casos de autismo y trastorno por déficit de atención; uso excesivo de dispositivos móviles y desatención en algunos hogares. Este reconocimiento forma parte de la apuesta de la llamada Nueva Escuela Mexicana; que busca fortalecer el acompañamiento regional y comunitario para que los maestros no enfrenten solos estas realidades. Por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la SEP comenzó los trabajos para elaborar un nuevo libro de historia de primaria que reconozca el papel fundamental de las mujeres en la construcción del país. Aunque todavía no se precisaron fechas de implementación ni detalles de contenido, el anuncio marca una dirección clara en la revisión de materiales educativos. En cuanto a los Libros de Texto Gratuitos, la SEP confirmó la distribución de más de 154 millones de ejemplares para el ciclo 2026-2027, incluyendo ediciones en Braille, versiones en macrotipo para 13,767 estudiantes con discapacidad visual, y materiales especiales para escuelas multigrado, que representan casi la mitad de las escuelas públicas del país. El titular de la SEP anticipó otro cambio de gran calado: la construcción de un nuevo sistema de ingreso y promoción para maestras y maestros de México, diseñado para ser justo, transparente y que dignifique la labor docente. Si bien aún no se dieron fechas ni lineamientos específicos sobre su operación, el anuncio deja claro que los mecanismos actuales de acceso y ascenso dentro del sistema educativo están en revisión. Para los docentes en activo, será fundamental estar atentos a las próximas convocatorias y publicaciones oficiales, en el que se detallarán los alcances concretos de cada una de estas medidas de cara al nuevo ciclo escolar.