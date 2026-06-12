El dólar canadiense cotiza a 12.34 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 12 de junio de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -1.18%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.36 pesos y un mínimo de 12.35 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense cayó -1.59% y en el último año acumula una baja de -9.15%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos diez días, el Dólar canadiense mostró una clara tendencia bajista: después de tres jornadas de retrocesos, repuntó dos días y encadenó cinco nuevas caídas, cerrando el tramo cerca de mínimos.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.3 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.52%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia negativa en relación con los últimos cinco días, con un -1 que indica una disminución en su valor. Esta caída se ha presentado de manera constante, reflejando una presión sobre la moneda en comparación con su desempeño previo.

La depreciación del Dólar canadiense podría atribuirse a factores económicos globales y locales que afectan la confianza de los inversores y el comercio exterior.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".