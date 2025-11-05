Sin visa ni pasaporte: Donald Trump prohibirá el ingreso de mexicanos que presenten este documento

Miles de mexicanos utilizan la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) para ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, existe una restricción crucial sobre su uso que muchos viajeros desconocen, lo que puede llevar al rechazo automático en los puertos de entrada de la frontera.

La BCC, también conocida como “visa láser” no es un documento de viaje único y suficiente para la mayoría de los viajes, excepto para el cruce terrestre desde México.

Cuándo la BCC puede ser rechazada y prohibido el ingreso a USA

Las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han reiterado que esta documentación no es aceptada por sí sola para viajar en avión, cruceros, o embarcaciones comerciales .

Para abordar un vuelo hacia cualquier destino en Estados Unidos, es obligatorio presentar un pasaporte mexicano válido junto con la visa americana (que puede ser la misma BCC o una B1/B2).

Intentar ingresar por aire solo con la BCC resultará en la negación automática del acceso, incluso si el destino final está dentro de la zona fronteriza permitida.

Esta misma regla aplica para viajes marítimos, a menos que se trate de embarcaciones de placer que provengan directamente de México.

Cuándo se puede ingresar a USA con la BCC

La Tarjeta de Cruce Fronterizo solo permite el ingreso y la estadía por hasta 30 días en las zonas fronterizas designadas cuando se cruza por tierra o mar desde México sin otro documento.

Si un mexicano presenta únicamente la BCC e intenta viajar fuera de estas áreas, se le negará el ingreso de inmediato .

Cuáles son las zonas que permite el ingreso con la BCC

California y Texas: hasta 25 millas de la frontera

Arizona: hasta 75 millas de la frontera.

Nuevo México: hasta 55 millas de la frontera o la Interestatal 10 (lo que quede más al norte).

Los oficiales de CBP están facultados para rechazar a cualquier viajero que declare un destino fuera de estos límites, como Los Ángeles, Phoenix, San Antonio, etc, si solo presenta la BCC.

Cómo viajar por USA sin restricciones

Para eliminar las restricciones de la zona fronteriza y poder viajar a cualquier parte de Estados Unidos y por cualquier medio de transporte, los ciudadanos mexicanos deben presentar un pasaporte mexicano válido junto con la BCC.

Al combinar ambos documentos, la BCC funciona efectivamente como una visa tipo B , permitiendo el ingreso por tierra, aire o mar.

En este caso, el viajero puede viajar a cualquier estado o ciudad, y la estadía será determinada por el oficial de CBP, generalmente hasta 180 días para turismo.

Cuándo se podrá viajar por USA de manera ilimitada con la Tarjeta de Cruce Fronterizo

Es vital verificar la vigencia de ambos documentos antes de viajar: el pasaporte mexicano debe estar vigente durante toda la estadía planeada.