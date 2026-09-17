Una práctica casera que consiste en colocar una hoja de laurel dentro de la media comenzó a ganar popularidad por los supuestos beneficios que tendría sobre el descanso y algunas molestias corporales. El médico Facundo Pereyra explicó qué efectos atribuyen sus pacientes a este particular método.

Según relató el profesional, algunas personas aseguran haber experimentado mejoras en el sueño y alivio de molestias en articulaciones como las rodillas, los pies y las caderas.

Según relató el profesional, algunas personas aseguran haber experimentado mejoras en el sueño y alivio de molestias en articulaciones como las rodillas, los pies y las caderas. Imagen ilustrada con IA

Poner una hoja de laurel en la media: qué beneficios tiene este truco casero

Pereyra explicó que varios de sus pacientes le contaron que utilizan hojas de laurel dentro de las medias y que perciben una mejora en la calidad del sueño. También mencionó casos en los que las personas aseguran sentir menos molestias articulares después de utilizar este método.

Entre las zonas donde se habría percibido alivio aparecen principalmente los pies, las rodillas y las caderas. De acuerdo con el médico, estas experiencias son las que llevaron a algunas personas a incorporar la práctica como parte de sus rutinas.

Sin embargo, el propio profesional señaló que la ciencia todavía no ofrece una explicación concreta sobre por qué colocar una hoja de laurel en la media podría producir estos efectos. Por eso, los beneficios mencionados corresponden principalmente a experiencias personales.

Qué propiedades tiene el laurel

El laurel contiene distintos compuestos naturales, entre ellos el eugenol, una sustancia que ha sido estudiada por sus posibles propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Estos componentes son una de las razones por las que la planta aparece en diferentes prácticas vinculadas con la medicina alternativa.

No obstante, que determinados compuestos del laurel hayan sido estudiados por sus propiedades no significa que colocar una hoja sobre la piel produzca automáticamente un efecto terapéutico. La evidencia disponible no permite afirmar que este método pueda tratar o curar dolores articulares.

La práctica, entonces, debe diferenciarse de un tratamiento médico convencional. Ante un dolor persistente o una alteración del sueño, los especialistas recomiendan identificar la causa y consultar con un profesional de la salud.

Cómo se utiliza la hoja de laurel en la media

Para realizar esta práctica se utiliza una hoja de laurel seca y se coloca dentro de la media, generalmente en contacto con la zona del pie. Algunas personas la ubican cerca del empeine o de la planta, dependiendo del lugar donde buscan obtener el supuesto efecto.

La recomendación difundida por Pereyra contempla utilizar la hoja durante algunas horas y luego retirarla. No se plantea como necesario mantenerla durante todo el día ni utilizarla indefinidamente para obtener resultados.

También es importante prestar atención a cualquier reacción en la piel. Si aparecen picazón, ardor, enrojecimiento o irritación, la hoja debe retirarse y, si las molestias persisten, consultar con un profesional de la salud.