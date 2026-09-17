Agregar vinagre en la lavadora: por qué cada vez más personas lo hacen y de qué sirve. (Representación creada con IA)

El vinagre blanco se convirtió en una alternativa popular entre quienes buscan reducir el uso de productos para la ropa. Algunas personas lo agregan al ciclo de lavado porque consideran que puede ayudar a disminuir ciertos residuos de detergente y olores en las prendas.

El suavizante está formulado para cubrir las fibras y aportar una sensación más suave, mientras que el vinagre es un producto ácido que puede ayudar a eliminar restos minerales o de jabón en determinadas situaciones.

Antes de utilizarlo, es importante revisar las indicaciones del fabricante de la lavadora. Algunas marcas advierten que el uso frecuente de vinagre dentro del tambor puede deteriorar componentes de goma, mangueras y sellos.

Para qué sirve el vinagre en el lavado de la ropa

El vinagre blanco contiene ácido acético, una sustancia que puede ayudar a disolver algunos residuos minerales y restos de detergente. Esto puede resultar útil cuando las prendas quedan rígidas después del lavado, especialmente en zonas donde el agua contiene una alta concentración de minerales.

También puede contribuir a reducir ciertos olores que quedan impregnados en la ropa.

Su olor característico suele disminuir cuando la ropa se seca, aunque el resultado puede variar según la cantidad utilizada, la ventilación y el tipo de tela.

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Por qué algunas personas reemplazan el suavizante por vinagre

Una de las razones es que el vinagre suele ser más económico y se encuentra fácilmente en los supermercados. Además, quienes buscan simplificar la limpieza del hogar pueden preferir utilizar un solo producto para diferentes tareas.

Otra razón es que el suavizante puede dejar residuos en algunas prendas o acumularse en el cajón dispensador de la lavadora cuando se utiliza en exceso. El vinagre, en cambio, puede ayudar a remover ciertos restos de jabón en prendas que quedaron ásperas por el agua dura.

¿Es seguro agregar vinagre directamente en la lavadora?

No existe una recomendación universal para todas las máquinas. Algunos fabricantes, como Whirlpool y Maytag, desaconsejan colocar vinagre directamente en el tambor o utilizarlo de forma habitual durante los ciclos de lavado.

La razón es que su acidez puede deteriorar con el tiempo sellos de goma, mangueras y otros componentes internos. El riesgo puede aumentar si se utiliza una concentración elevada o si se incorpora con mucha frecuencia.

Por eso, antes de probar este método, es necesario consultar el manual del modelo. Si el fabricante no lo recomienda, es preferible utilizar un limpiador específico para lavadoras o un producto indicado para el tipo de equipo.

El vinagre tampoco debe mezclarse con lavandina o cloro. La combinación puede generar gases irritantes y peligrosos para la salud. Además, nunca se debe combinar con otros productos de limpieza sin comprobar previamente que sean compatibles.

Cómo cuidar la ropa y la lavadora durante el lavado

Para reducir la acumulación de residuos, es importante utilizar la cantidad de detergente indicada en el envase y no sobrecargar el tambor. Las prendas deben separarse según el color, el tipo de tela y las instrucciones de lavado.

También conviene limpiar con regularidad el dispensador, revisar el filtro y dejar abierta la puerta después de cada ciclo para facilitar el secado del interior.

Si una prenda queda rígida, con olor desagradable o con restos visibles, primero se debe revisar la cantidad de detergente utilizada, la temperatura del agua y el estado de la lavadora. En algunos casos, el problema puede estar relacionado con la dureza del agua o con una carga excesiva.