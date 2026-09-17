Qué le pasa a tu cuerpo si comes avena todos los días y por qué puede ser buena para la salud. Fuente: Shutterstock

La avena es un cereal integral que aporta fibra, proteínas, vitaminas y minerales. Incorporarla con frecuencia a la alimentación puede ayudar a mejorar la digestión y aumentar la sensación de saciedad, siempre que se consuma dentro de una dieta variada.

Uno de sus componentes más estudiados es el beta-glucano, un tipo de fibra soluble que forma una textura más espesa durante la digestión. Este proceso puede ralentizar el vaciamiento del estómago y contribuir a controlar el apetito entre comidas.

Aunque la avena puede formar parte de un desayuno saludable, sus efectos dependen de la cantidad, el tipo de producto elegido y los ingredientes que se agreguen. Las versiones con azúcar, jarabes o coberturas ultraprocesadas no ofrecen los mismos beneficios que la avena natural.

Qué beneficios puede aportar comer avena todos los días

La avena contiene fibra soluble e insoluble, dos componentes que cumplen funciones diferentes en el organismo. La fibra insoluble ayuda a aumentar el volumen de las heces, mientras que la soluble absorbe agua y puede favorecer un tránsito intestinal más regular.

Por este motivo, consumir avena de manera habitual puede ayudar a prevenir el estreñimiento, especialmente cuando se acompaña con suficiente agua, frutas, verduras y otros alimentos ricos en fibra.

El beta-glucano también se relaciona con el mantenimiento de niveles saludables de colesterol. Algunos estudios observaron una reducción moderada del colesterol LDL cuando se consumen cantidades suficientes de esta fibra como parte de una alimentación equilibrada. Esto no significa que la avena reemplace los medicamentos ni el tratamiento indicado por un profesional de la salud.

La avena puede contribuir además a una mayor sensación de saciedad. Al absorber líquido y formar un gel durante la digestión, puede ayudar a que el hambre aparezca más lentamente. Sin embargo, comer avena por sí sola no garantiza bajar de peso: el resultado depende del total de calorías, la actividad física y el patrón general de alimentación.

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Avena y control del azúcar en sangre: qué se debe tener en cuenta

La avena es un alimento con carbohidratos, por lo que puede elevar la glucosa en sangre. Sin embargo, su contenido de fibra puede hacer que la digestión y la absorción sean más lentas que las de otros productos elaborados con harinas refinadas.

Las variedades menos procesadas, como la avena tradicional o cortada, suelen digerirse más lentamente que algunas presentaciones instantáneas. De todos modos, la diferencia también depende de la porción y de los ingredientes que acompañen el plato.

Para evitar un exceso de azúcar, es preferible elegir avena sin endulzar y combinarla con fruta entera, yogur natural, leche, semillas o frutos secos. También conviene revisar las etiquetas de los sobres saborizados, ya que pueden contener azúcar agregada y otros ingredientes.

Las personas con diabetes pueden incluir avena en su alimentación, pero deben considerar la cantidad de carbohidratos y la respuesta individual de su glucosa. En esos casos, es recomendable consultar con un médico o nutricionista.

Cuál es la mejor forma de comer avena

La avena puede consumirse cocida, hidratada durante la noche o incorporada a preparaciones como panes, licuados y tortitas. Para aprovechar mejor sus propiedades, conviene elegir versiones naturales y sin azúcar agregada.

Una porción habitual puede acompañarse con una fuente de proteínas, como yogur natural, leche o frutos secos, y con frutas para sumar vitaminas, minerales y fibra. También es posible utilizar canela, cacao sin azúcar o vainilla para aportar sabor sin recurrir a grandes cantidades de azúcar.

Aumentar la fibra de manera repentina puede provocar gases, distensión abdominal o cambios en el ritmo intestinal. Por eso, quienes no están acostumbrados a consumirla deben incorporarla gradualmente y tomar suficiente agua.

La avena pura no contiene gluten de forma natural, pero puede contaminarse durante el procesamiento con trigo, centeno o cebada. Las personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten deben elegir productos identificados como libres de gluten y revisar la información del envase.