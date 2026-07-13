Es oficial | El país de América que busca extranjeros bilingües para que vivan y trabajen en su territorio.

Canadá sigue apostando por la inmigración para fortalecer su economía y enfrentar la falta de mano de obra en distintas zonas del país. Ahora, los Territorios del Noroeste buscan atraer y retener a profesionales francófonos y bilingües.

El gobierno federal respalda un nuevo proyecto con una inversión cercana a los 860 mil dólares. El objetivo es facilitar la llegada, integración y permanencia de trabajadores extranjeros en esta región del norte canadiense.

En qué consiste el proyecto

La iniciativa forma parte del Programa de Apoyo a la Inmigración Francófona. Busca fortalecer el crecimiento demográfico y económico de los Territorios del Noroeste.

Entre las acciones contempladas está mejorar el acceso a información sobre opciones migratorias. También se promoverá el Programa de Nominación de los Territorios del Noroeste, junto con otros programas federales de inmigración.

El plan también apoyará el reconocimiento de credenciales y títulos obtenidos en el extranjero. Además, buscará que más empleadores locales participen en la contratación de talento internacional, sobre todo fuera de Yellowknife, la capital territorial.

La ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, Lena Metlege Diab, señaló que la inversión ayudará a facilitar la inmigración hacia comunidades rurales, fortalecer la fuerza laboral local e impulsar la economía del norte del país.

Rebecca Alty, ministra de Relaciones entre la Corona y los Pueblos Indígenas, indicó que la iniciativa permitirá agilizar procesos migratorios, mejorar el reconocimiento de credenciales extranjeras y conectar a empleadores con los trabajadores que necesitan.

Canadá busca extranjeros bilingües para que vivan y trabajen en su territorio.

Prioridad para comunidades fuera de Yellowknife

Uno de los objetivos del programa será ampliar los servicios de inmigración francófona en localidades fuera de Yellowknife. Caitlin Cleveland, ministra de Educación, Cultura y Empleo de los Territorios del Noroeste, explicó que esto reducirá barreras para los recién llegados y facilitará que vivan, trabajen y prosperen en distintas comunidades del territorio.

Este anuncio se suma a una estrategia nacional más amplia para incrementar la presencia de inmigrantes francófonos fuera de Quebec. Actualmente, el objetivo es que el 8.9% de los nuevos residentes permanentes admitidos fuera de esa provincia sean francófonos.

Como parte del Plan de Acción para las Lenguas Oficiales 2023-2028, Ottawa destinará 25 millones de dólares en cinco años al Centro para la Innovación en la Inmigración Francófona.

Hasta el momento, 21 proyectos de captación de talento francófono y bilingüe han recibido financiamiento por aproximadamente 16.6 millones de dólares, con el fin de fortalecer a las comunidades de habla francesa en el país.