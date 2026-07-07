Sandra, la joven que se mudó a los Pirineos desde Madrid y hoy vuelve a la ciudad.

Uno de los grandes problemas que enfrenta España es la despoblación, especialmente en las áreas rurales. Este éxodo hacia las grandes ciudades ha llevado a que, en muchos pueblos y regiones profundas, la pirámide de edad de la población se estreche en la base y se ensanche en la parte superior, lo que se traduce en la falta de servicios y oportunidades en estas zonas.

En este contexto es que historias como la de Sandra Lleida sorprenden a toda España. La mujer de 28 años se mudó a un pueblo de los Pirineos aragoneses buscando tranquilidad y una vida más lenta después de años en Madrid.

Ahora, poco más de un año después, Sandra se va por una combinación de factores: ingresos inestables y soledad. “Emocionalmente no estoy bien aquí y económicamente tampoco”, resumió en el video en el que explicó su decisión.

Sandra dejó Madrid para vivir en un pueblo cercano a los Pirineos y se arrepiente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué los ingresos no le alcanzaron para vivir sola en un pueblo

Sandra trabaja como autónoma. Sus ingresos como creadora de contenido son variables y en algunos meses apenas llegaron a los 200 euros.

Frente a eso, sus gastos fijos en el pueblo no eran pequeños: 450 euros de alquiler, más suministros, gestoría y la cuota de autónomos. Para cubrirlos tuvo que tirar de ahorros durante meses.

“No me da para mantener un alquiler yo sola. Mis ingresos no son estables”, explicó.

El relato de Sandra refleja una paradoja frecuente entre quienes intentan escapar de las ciudades: los alquileres en la España rural son más baratos, pero sin una fuente de ingresos estable o trabajo presencial en la zona, la ecuación no cierra igual.

El golpe emocional que aceleró la decisión de la mujer

Al factor económico se sumó algo más difícil de calcular. Su perro Jack, que era su principal compañía en el Pirineo, murió durante su estancia. Sandra confesó en el video que esa pérdida transformó por completo su rutina y convirtió la tranquilidad del pueblo en una soledad que no había elegido y que no sabía cómo gestionar sola.

La combinación de ambos factores, el económico y el emocional, la llevó a tomar la decisión más rápido de lo que tenía previsto.

¿Qué planes tiene Sandra para el futuro?

El siguiente destino de Sandra es Valladolid, donde vive su pareja. Lo define como una prueba temporal para comprobar si se readapta a la vida urbana antes de tomar decisiones más definitivas.

En el plano profesional, la creciente automatización de la edición de vídeo por inteligencia artificial la ha llevado a plantearse un cambio de sector. Entre sus opciones figuran estudiar psicología, edición editorial o emprender un proyecto artesanal que le ofrezca mayor estabilidad. Su podcast continuará bajo el nombre El rincón de sobrepensar.